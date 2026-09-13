Els decomissos de metamfetamina es multipliquen per 14 a la província de Girona en un any
Les forces estatals van intervenir més de 14 quilos el 2025, gairebé el 80% del total a Catalunya, mentre baixen amb força els decomisos d’haixix, marihuana i cocaïna
Els decomissos de metamfetamina han fet un salt molt destacat a les comarques gironines. Les forces estatals van intervenir durant el 2025 14,1 quilos en pols o roca , davant dels 990 grams de l’any anterior. La quantitat confiscada s’ha multiplicat per més de catorze en només un any, amb un increment del 1.324,7%.
Les dades formen part de la nova Estadística Anual sobre Drogas 2025, elaborada pel Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), organisme dependent del Ministeri de l’Interior. La xifra gironina destaca també dins de Catalunya: els 14,1 quilos representen el 79,2% de tota la metamfetamina en pols o roca intervinguda i el 2,46% del conjunt d’Espanya.
L’augment contrasta amb el comportament de les drogues que tradicionalment concentren els decomisos. Les intervencions d’haixix a Girona van passar de 6,75 tones el 2024 a 1,99 tones el 2025, un 70,5% menys. En el cas de la marihuana, es baixa d’1,96 tones a 1,03 tones, una reducció del 47,3%, mentre que les plantes de cànnabis passen de 39.155 a 16.104, un 58,9% menys.
També cau amb força la cocaïna. Les forces estatals van intervenir 8,6 quilos a Girona el 2025, davant dels 20,1 de l’any anterior, cosa que representa una davallada del 57,2%. L’heroïna passa de 920 grams a 44,6, un descens superior al 95%.
Una sola operació del 2026 ja supera tot l’any passat
La dada del 2025 podria quedar curta aquest any. Només en una actuació feta l’11 de febrer a la Jonquera, la Guàrdia Civil va intervenir 25,990 quilos de metamfetamina dins la maleta d’un passatger d’un autobús que viatjava de Múrcia a Lió. Aquesta única operació ja supera en gairebé dotze quilos tota la metamfetamina en pols o roca que l’estadística del CITCO va comptabilitzar a Girona durant el conjunt del 2025. El detingut, un home de 27 anys, va ingressar en presó provisional per ordre del jutjat d’instrucció de Figueres.
Què és la metamfetamina?
La metamfetamina és una substància estimulant derivada de l’amfetamina, però amb efectes més potents sobre el sistema nerviós. Segons el Ministeri de Sanitat, té un elevat poder addictiu i habitualment es presenta com una pols blanca i cristal·lina, sense olor i de gust amarg. Es pot consumir per via oral, inhalada, fumada o injectada. El seu consum provoca un augment de l’activitat, una disminució de la gana i una sensació de benestar, relacionada amb l’alliberament de grans quantitats de dopamina en zones del cervell vinculades al control de l’activitat motora, l’aprenentatge i els mecanismes de recompensa.
Quan es fuma o s’injecta, pot provocar una sensació intensa i immediata de plaers. Si s’inhala o s’ingereix, els efectes apareixen més tard i són menys intensos, però més duradors. Sanitat també assenyala que, tot i que la metamfetamina té més rellevància a escala mundial que l’amfetamina o l’èxtasi en termes de producció i tràfic, el seu consum a Espanya continua sent inferior al de l’èxtasi.
Més pes de noves substàncies
La metamfetamina no és l’únic element que destaca dins dels decomisos gironins. El CITCO registra també 1,1 quilos de noves substàncies psicoactives a la demarcació, una quantitat que representa el 93,2% del total català i el 58,2% del conjunt d’Espanya dins d’aquesta categoria.
També es disparen altres estimulants, tot i que partien de xifres molt petites. El sulfat d’amfetamina passa de 2,7 a 98 grams, mentre que les unitats d’amfetamina augmenten de sis a 952.
Aquestes variacions no impliquen necessàriament que el consum hagi augmentat en la mateixa proporció. Les dades reflecteixen substàncies intervingudes en actuacions policials, i una sola operació amb una quantitat elevada pot alterar fortament la comparació anual.
Menys detencions i denúncies a Girona
Pel que fa a l’activitat policial, l’estadística del CITCO recull 154 detencions a Girona durant el 2025, un 23% menys que les 200 de l’any anterior. Les persones denunciades també disminueixen, de 624 a 531, un 14,9% menys.
Les dades, però, tenen una limitació especialment important a Catalunya. L’Estadística Anual sobre Drogas no inclou els comissos efectuats per les policies autonòmiques. Això significa que no incorpora els decomisos dels Mossos d’Esquadra. Les xifres, per tant, no representen el total de droga confiscada a la Regió de Girona, sinó les intervencions incorporades a l’estadística estatal.
370 tones de les principals drogues a Espanya
El comportament gironí s’inscriu en un mercat estatal on segons el Ministeri de l’Interior, les forces estatals van decomissar el 2025 370 tones de cocaïna, haixix, marihuana i heroïna, a més de 875.000 plantes de cànnabis, 658.000 pastilles d’èxtasi i 679 quilos de cristall, una presentació del MDMA.
L'haixix continua liderant les confiscacions a Espanya, amb 257 tones, un 29% més que l’any anterior, tot i que Interior assenyala que la xifra encara queda lluny de les 357 tones del 2023, les 318 del 2022 o les 672 del 2021.
En canvi, els decomisos de cocaïna van caure un 37%. Interior relaciona aquesta reducció amb la pressió policial sobre les grans xarxes de narcotràfic i les rutes marítimes atlàntiques, amb operacions sobre vaixells mercants, llanxes ràpides i contenidors als ports.
El CITCO també posa el focus en l’entrada de noves substàncies al mercat clandestí, com l’òxid nitrós, el tusi -una barreja que acostuma a incloure ketamina i altres substàncies-, la ketamina o determinats opioides. Tot i que les quantitats intervingudes continuen sent petites respecte de les drogues tradicionals, Interior assegura que les forces policials han reforçat la vigilància davant la seva penetració, especialment entre els joves.
L’òxid nitrós també guanya presència
L’òxid nitrós, una de les substàncies que Interior assenyala com a nova tendència al mercat clandestí, tampoc és aliè a les comarques gironines i és conegut popularment com a gas del riure. La seva presència ja s’ha detectat repetidament a les comarques gironines, especialment en municipis turístics i vinculats a l’oci nocturn. Aquest mateix juliol, la Policia Local de Castelló d’Empúries va intervenir prop d’una vintena de bombones en dos vehicles durant controls de pas i va alertar que el consum havia anat guanyant presència els darrers mesos, sobretot entre els joves. No és un fenomen puntual. A Lloret de Mar, la Policia Local va arribar a requisar l’agost del 2025 361 ampolles d’òxid nitrós, amb un pes brut pròxim als 950 quilos, mentre que a Platja d’Aro els agents també han detectat en els últims anys l’ús d’aquesta substància.
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