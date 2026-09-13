La Garrotxa demana "frenar" el creixement de població perquè està "al límit" i avisa de problemes d'infrahabitatge
Des del Consell Comarcal lamenten que els joves no poden independitzar-se i estenen el problema arreu de Catalunya
Gerard Vilà (ACN)
El Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) demana fer "una frenada" en el creixement de població perquè la comarca està "al límit" del que es pot permetre. De fet, el president de l'ens, Albert Danés, avisa que "cal repensar el model perquè hi ha massa gent" i els serveis públics no estan dimensionats a la quantitat de persones que han arribat els darrers anys. "No podem tenir uns serveis per 40.000 persones i ser-ne 60.000 a la comarca". En aquest sentit, Danés posa l'accent en la falta d'habitatge que hi ha, tant a Olot com a la resta de pobles de la Garrotxa i alerta de problemes d'infrahabitatge. "No podem anar a què deu persones visquin en un sol habitatge. Estem portant la gent a malviure i això ho hem de frenar", assenyala.
"La Garrotxa viu un problema de falta d'habitatge, com tants altres llocs". Són paraules del president del Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG), Albert Danés, que demana "una frenada i repensar" la política d'arribada d'habitants a la comarca. Danés adverteix que estan "al límit" i que "no es pot seguir" perquè els serveis públics no estan dimensionats per a la quantitat de gent que hi ha. "Si tenim una comarca pensada per 40.000, no pot haver-hi 60.000 persones", remarca.
Danés dona per fet que "si no es fa una aturada" els problemes d'infrahabitatge seran "inevitables" i "acabarem veient deu persones vivint al mateix pis. Estem portant la gent a malviure", assenyala el president del Consell Comarcal. "El creixement ha estat massa ràpid, a la Garrotxa i al país. No han crescut els serveis de manera proporcional a l'increment de persones i com a comarca hem de frenar, perquè no hi ha habitatge", destaca.
Des del Consell Comarcal assenyalen que és "una qüestió de país" i aposten perquè sigui des de la Generalitat que "es busquin les eines" per frenar el creixement de població. "Podem parlar de model econòmic o de canviar diferents models del dia a dia que tenim com a societat i fer aquesta frenada perquè no estem preparats per créixer més ara mateix", ressalta Danés.
El president del CCG remarca que és "imprescindible" perquè actualment "no podem assumir més gent" i diu que, si no s'atura, "portarem els ciutadans a viure malament". "No podem garantir una bona qualitat de vida a la gent que vingui, perquè no hi ha habitatge. Sincerament, si ve més gent i no els hi podem donar la qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà anem malament. Hem de repensar-ho", diu Danés.
Els joves han de marxar
A més, des de l'ens estan especialment preocupats per la quantitat de joves que han de marxar a viure a les ciutats properes com Olot, Banyoles o fins i tot Girona perquè als seus pobles "no hi ha possibilitat de llogar res". Per Danés aquest és "el primer problema i els que més preocupa als alcaldes i alcaldesses" de la Garrotxa.
El president del CCG reconeix que alguns probablement tornen quan són més grans a la casa que tenien els pares, però el problema és que el seu projecte de vida l'han de fer en un altre lloc, malgrat que voldrien fer-lo al poble. Això, adverteixen des del Consell Comarcal de la Garrotxa, provoca que la població envelleixi i els petits municipis se'n ressenten.
En aquest sentit, Danés aposta perquè es facin polítiques públiques destinades a l'arrelament dels joves als pobles i evitar que marxin. "Ho hem de resoldre pels joves i també pels mateixos municipis", conclou.
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