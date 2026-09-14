L’ACA destinarà 3,1 milions per fer front a les inundacions a les comarques gironines
L’organisme públic també ha aprovat 116 actuacions en lleres urbanes a la demarcació
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar el passat mes de juliol set actuacions de protecció i defensa davant d’inundacions a les comarques gironines. Amb una inversió de 3,1 milions d’euros, es projecten actuacions a Riells i Viabrea, Celrà, Sant Joan de les Abadesses, Cassà de la Selva, Porqueres, Mieres i Ger.
Entre les actuacions de més envergadura destaquen les obres d’estabilització i protecció dels marges de la riera de Berenguer a Riells i Viabrea, amb una inversió de prop de 950.000 euros, la canalització del torrent Isidre Rossell i Gimbernat a Celrà, amb 530.800 euros, i la millora hidràulica del riu Ter al seu pas per la Colònia Jordana i el polígon industrial de Cal Gat, a Sant Joan de les Abadesses, amb gairebé 500.000 euros.
També es faran obres al torrent del Pas de Cassà de la Selva, amb 478.000 euros, i la millora del rec de la carretera de Pujarnol a Porqueres, amb més de 409.000 euros. A Mieres es destinaran uns 245.000 euros per actuar al tram urbà de Sant Pere, al voltant dels equipaments esportius, i a Ger es destinaran prop de 26.500 euros a eixamplar el torrent del Reg al seu pas pel nucli.
En aquest sentit, l’ACA també ha avançat que convocarà a finals d’aquest any una nova línia d’ajuts per actuacions de protecció i defensa davant d’inundacions.
Per altra banda, l’Agència també va aprovar aquest juliol 116 actuacions en lleres urbanes a la demarcació. Amb una inversió d’1,9 milions d’euros, ara els ajuntaments han de tramitar l’execució de les obres en un termini de 18 mesos des de la resolució de la subvenció.
Actuacions executades
Segons les dades de l’ACA, en els darrers tres anys s’han acabat un total de 56 actuacions en trams no urbans a la província de Girona, amb una inversió superior als 770.000 euros.
Pel que fa a aquest any, s’han executat 64 actuacions en trams urbans i dues en trams no urbans. L’ACA té previst fer sis actuacions més en trams no urbans a Sant Martí de Llémena, Torroella de Fluvià, Llagostera i en diverses plantacions. A més, aquest any també s’han dut a terme més de 80 actuacions d’emergència de manteniment i restitució de lleres arran del temporal Harry, amb una inversió de 4,7 milions d'euros.
L’ACA reforça el seguiment de la xarxa fluvial durant la tardor
Davant la previsió de pluges intenses aquesta tardor, l’Agència va comunicar dimarts passat que disposa d’un equip de seguiment dels rius que té com a objectiu avaluar possibles canvis en els principals cabals a través de 100 punts de control que té distribuïts pel territori de les conques internes. En cas que un tram de riu assoleixi un llindar d’alerta, s’emet el corresponent comunicat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
A més, també hi haurà un equip de 30 inspectors per al seguiment de possibles incidències. El seu objectiu és fer el control i, en cas d’impacte, avaluar els possibles efectes de les crescudes i determinar amb els ens locals les mesures més adequades.
En aquest context, dimarts passat l’Ajuntament de Cornellà del Terri reclamava actuacions urgents a l'ACA als rius i rieres per la previsió de pluges intenses a la tardor. L'Ajuntament alertava de l’acumulació de canyes, arbres morts, troncs i vegetació en diverses lleres i demanava actuar preventivament. Des de l’ACA han explicat que tenen previst fer una inspecció per avaluar l’estat dels cursos fluvials que passen pel municipi i analitzar quines actuacions es poden dur a terme.
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- La Garrotxa demana 'frenar' el creixement de població perquè està 'al límit' i avisa de problemes d'infrahabitatge
- Una barca amb onze persones xoca contra les roques a Calella de Palafrugell
- Ángel Ortiz, el blanenc que vol ser alcalde de Còrdova
- Alumnes es queden sense transport escolar per 'haver triat la concertada
- Toni Pons estrena botiga al centre de Girona amb el doble de superfície
- Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca
- La Sea Otter calcula a Girona un impacte de 40 milions