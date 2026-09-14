Cinc platges gironines, en estat crític per la regressió del litoral
L'informe 'Destrucció a Tota Costa' de Greenpeace alerta sobre la vulnerabilitat del litoral gironí, on la Generalitat ha hagut d'invertir milions d'euros en reparacions d'urgència aquest 2026
Cinc punts del litoral gironí presenten una situació especialment vulnerable davant la pujada del nivell del mar, segons l'ONG Greenpeace. A més, set altres han sigut víctimes d'actuacions urbanístiques amb un impacte ambiental negatiu per l'entorn. Així ho ha mostrat l'ONG a través del seu informe 'Destrucció a Tota Costa', publicat l'any 2026, i on expliquen la situació crítica de la costa catalana i estatal arran del canvi climàtic.
Les platges de l'Estartit, Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols, la principal i la de Fenals de Lloret de Mar, i el Delta de la Tordera a Blanes, són els cinc punts del litoral gironí en pitjor situació davant la regressió de la línia de costa. Aquestes situacions han empitjorat després d'un hivern del 2026 marcat pels temporals. Girona va sofrir tres mesos de tempestes continuades: pluges rècord al gener, vents severs al febrer i una destructiva DANA al març, i segons Greenpeace això ha deixat una marca a la província que alguns municipis estan intentant reparar.
Més de 2 M€ per a regenerar platges
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic s'ha vist obligat durant els darrers mesos a adjudicar diverses obres d'urgència pels danys causats per les borrasques a inicis d'any a diverses províncies de l'estat, amb més de 5,7 milions de pressupost total, entre les quals es troba Girona. El mes de març es va anunciar el termini d'ofertes, i el 9 de juny es va publicar l'adjudicació. Malgrat això, des del mes d'abril ja van començar els treballs a algunes de les platges gironines. Els temporals han deixat danys visibles en diversos punts del litoral gironí, però també han posat sobre la taula el cost de mantenir i reparar infraestructures situades en zones exposades:
400.000 euros són els que es van destinar a L'Escala, unes obres que van començar el mes d'abril amb la intenció d'aportar 7.272 metres cúbics de sorra, distribuïts entre les tres platges afectades del municipi: El Moll Grec, el Portitxol i les Muscleres d'Empúries. Concretament, 2.000 metres cúbics s'han destinat a la primera i la tercera, mentre 3.000 han anat al Portitxol.
Més ha tardat Lloret de Mar, que va anunciar al mes de juny una inversió per a reformar el tram nord de la platja de Fenals, afectada totalment per les tempestes d'inicis d'any. La inversió, de 2,2 milions d'euros, servirà per reformar de manera integral 570 metres del passeig. La previsió del Govern és tenir el document enllestit a finals d’aquest any i començar les obres durant el primer semestre del 2027. Greenpeace posa èmfasi en la urgència de la situació: "La costa concentra el 75% de l’oferta turística i el 14,5% del producte interior brut català, la qual cosa posa en evidència l'elevat risc d'ajornar la transició ecològica".
L'any 2024, ja es va haver de fer una actuació d'emergència a Fenals, després que una altra borrasca provoqués l’esfondrament d’uns 100 metres del passeig, requerint una inversió d'1,8 milions d'euros. Amb les dues actuacions, Fenals haurà concentrat una inversió de prop de 4 milions d'euros en només dos anys, assumides per la Generalitat amb la condició que una vegada finalitzada aquesta última reforma, l'Ajuntament assumeixi el manteniment de la infraestructura. Aquesta situació converteix Fenals i la platja de Lloret en dos dels punts del litoral gironí que Greenpeace considera més crítics.
En total, entre les platges gironines i les de Tarragona, s'han hagut de reparar 160.000 metres cúbics de sorra, amb un cost estimat de 4 milions d'euros. La pitjor situació la viu la urbanització L’Estona d’Alcanar, a Tarragona. Després de sofrir cinc inundacions greus des de 2018 al barranc del Llop, deu famílies es van convertir en els primers refugiats climàtics oficials d’Espanya en octubre de 2025. Finalment, els seus habitatges seran comprats i demolits en la tardor de 2026 per a alliberar el pas de l’aigua.
El PPOL, mirant al 2100
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque no ha escatimat durant l'any 2026 en reivindicar el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral (PPOL). Per última vegada, el 5 de setembre a la jornada de debat “Present i futur del paratge Sant Pol-S’Agaró”, on va assegurar que el problema de Sant Pol "no és exclusiu", i va animar als municipis costaners a formar part de la redacció i l’elaboració d’aquesta eina d’ordenació.
El PPOL és l’eina que la Generalitat està preparant per decidir com s’ha de gestionar la costa catalana durant les pròximes dècades. La seva tramitació s'ha iniciat el darrer mes de febrer. Aquest instrument pretén assegurar la resiliència costanera regulant un àmbit integrat que abasta un quilòmetre cap a l’interior i 22,2 quilòmetres mar endins per a ordenar els usos previstos fins a l’any 2100.
La pujada del nivell del mar és un dels problemes que el PPOL té sobre la taula. A aquesta situació s’hi afegeixen la pèrdua de sorra de les platges i uns temporals que poden tenir cada vegada més impacte, com els patits darrerament a Girona. Per això, el pla vol detectar quins punts de la costa són més vulnerables i plantejar diferents maneres d’adaptar-s’hi. El PPOL encara està en procés d’elaboració i no s’ha aprovat definitivament. La Generalitat ha obert ara la participació pública per recollir aportacions abans de continuar amb la tramitació.
El litoral gironí afronta, així, un escenari en què la regressió de la costa, els temporals i la pressió urbanística coincideixen en alguns dels espais més exposats. Les actuacions d’emergència permeten reparar els danys més immediats, però el repte passa també per decidir com s’ha de gestionar una costa cada vegada més vulnerable. En aquest context, el PPOL planteja una planificació a llarg termini, amb la mirada posada en com adaptar el litoral als canvis que es preveuen fins al 2100.
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