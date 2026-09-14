Greenpeace alerta dels set punts a la costa gironina amenaçats pel ciment
L’informe assenyala set espais amb projectes urbanístics en zones vulnerables davant els temporals i l’augment del nivell del mar
El litoral gironí ja està afrontant els efectes de la regressió i els temporals mentre encara hi ha pressió per construir en alguns dels espais més vulnerables. Més enllà d’alertar sobre els punts crítics arran de l’elevat impacte de la pujada del nivell del mar, Greenpeace ha avisat a un informe recent sobre set altres punts en perill per la situació urbanística propera a la costa, amb possibles afectacions futures mentre la situació segueixi empitjorant. La totalitat dels municipis amb incidències són de les comarques empordaneses: Palamós, Palafrugell, Begur, Pals, Cadaqués, Port de la Selva i Llançà.
Segons l’ONG denunciant, el pla d’ordenació urbanística de Pals preveu fins a 1.815 nous habitatges i sis complexos hotelers, posant així en greu risc la pinada i el sistema dunar de la platja de Pals, a més d’afectar zones inundables de la badia. Mentrestant al municipi del costat, Begur, els Jardins de Sa Riera Living segueixen en els tribunals per la desforestació causada malgrat que els 26 blocs i 52 habitatges de luxe ja estan acabats.
La cala Aigua Xelida de Palafrugell, al nord de Tamariu, té prevista una urbanització de més de tres hectàrees entorn de l’Espai Natural Protegit Muntanyes de Begur. El projecte continua en tramitació, malgrat que encara no té Avaluació d’Impacte Ambiental. A Palamós, s’ha aprovat la llicència d’un tercer bloc d’apartaments a la Pineda d’en Gori, i es convertirà en el més proper a la costa de s’Alguer, al límit de l’espai protegit PEIN Castell Cap Roig.
L’Alt Empordà viu una situació semblant. A Cadaqués, el nou POUM planteja urbanitzar 54 hectàrees i permetre la construcció de 755 habitatges addicionals. Segons Greenpeace, és problemàtica aquesta situació en un municipi que ja sofreix greus problemes de mobilitat i turístics, com ja va denunciar SOS Costa Brava. A Llançà es contempla aixecar cinc blocs plurifamiliars amb 62 habitatges en l’últim pinar litoral que queda lliure en el municipi, i ja s’ha portat a tribunal per associacions ecologistes. El Cap de Creus no ha estat exempt de denúncia després de construir una canonada.
En conjunt, els casos assenyalats mostren que la pressió urbanística continua concentrant-se en alguns dels espais més vulnerables del litoral gironí. Projectes residencials o hotelers avancen en zones properes a la costa, sovint en entorns protegits, un escenari que pren especial rellevància davant d’un nivell del mar que, segons les projeccions, continua augmentant.
La posidònia, única acció positiva
Greenpeace, a més d’alertar sobre les problemàtiques ambientals, acostuma a reconèixer els impactes positius. Malgrat que és l’únic en tot el litoral gironí, l’empresa ha aplaudit l’acció que van dur a terme voluntaris de Submon aquest mes d’abril: recuperar feixos de posidònia arrencats pels temporals a Llançà per a replantar-los a la platja de les Canyelles, a Lloret de Mar. La posidònia és una planta que es troba en perill per l’escalfament global i el seu lent creixement, i recuperacions com aquestes contribueixen a la resistència d’una planta estrictament protegida.
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