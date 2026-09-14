L'AFA de l'escola la Vila de Banyoles reclama una solució "urgent" a l'entorn del centre per garantir la seguretat
Les famílies asseguren que hi ha hagut incidents i que l'actuació de l'Ajuntament a l'estiu no ha arreglat el problema
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola La Vila 'Baldiri Reixac' reclamen que l'Ajuntament prengui "mesures urgents" a l'entorn del centre educatiu per garantir la seguretat dels pares i dels infants. De fet, les famílies assenyalen que l'actuació que ha dut a terme el consistori aquest estiu no només no ha arreglat el problema, sinó que "n'ha generat de nous". En concret, es queixen especialment de la plaça Miquel Boix que és la que està just al davant de l'escola. L'AFA assegura que, des de l'inici de curs, hi ha hagut diversos incidents, entre els quals un atropellament lleu i diverses caigudes un dia de pluja a conseqüència del terra relliscós.
En un comunicat, les famílies recorden que el 2024 es va crear una comissió de mobilitat que ha estat en contacte permanent amb l'Ajuntament. L'AFA admet que es va treballar conjuntament amb el consistori per fer la diagnosi del problema, definir les problemàtiques amb què ens trobàvem i exposar les necessitats per resoldre-les. A partir d'aquí, concreta l'AFA, l'Ajuntament va encarregar un estudi tècnic a una empresa, que va arribar un any després.
El març del 2026 el consistori del Pla de l'Estany presentar aquest estudi als pares i mares de l'escola. L'AFA assenyala que es tractava d'un projecte que, si bé no satisfeia totes les demandes, era un "bon punt de partida". El que denuncien les famílies, però, és que del que es va projectar a l'actuació que s'ha acabat fent "hi ha un abisme". És en aquest punt on les famílies es queixen de la falta de diàleg més enllà de la diagnosi.
A tot això, des de l'AFA també denuncien que no els han fet arribar la informació sobre la nova manera de circular per la zona que, asseguren, s'havia acordat amb el consistori. Una situació que ha molestat especialment a les famílies de l'escola, perquè s'ha requerit en diverses ocasions. De fet, els pares i mares vinculen aquesta falta d'informació als diversos incidents que han passat des de l'inici de curs.
En el comunicat reconeixen que sí que hi ha presència policial, però asseguren que els agents no estan als punts acordats amb l'Ajuntament i no saben resoldre els dubtes que plantegen les famílies. A més, lamenten que un dels dies els policies van arribar més tard del compte i es va produir un atropellament lleu a un menor. Un altre incident es va produir el primer dia de pluja amb relliscades i caigudes d'una desena de persones perquè la pintura que s'ha utilitzat per marcar els 'accessos segurs' al centre rellisca amb l'aigua.
Per tot plegat, exigeixen "correccions immediates", a més d'una millor senyalització i informació tant a la comunitat educativa com a la ciutadania. "Volem que s'executi el projecte tal com estava plantejat en el seu inici i seguir mantenint converses amb l'Ajuntament per anar-lo millorant encara més de cara el futur", conclouen.
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