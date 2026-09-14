Les morts per suïcidi tornen a créixer a Girona després de tres anys de descens
El 2025 se’n van registrar 64, un 14% més que l’any anterior, amb un fort augment entre els homes, mentre la mortalitat continua a la baixa al conjunt de Catalunya
Les morts per suïcidi han tornat a créixer a les comarques gironines després de tres anys consecutius de descens. Durant el 2025 van morir per aquesta causa 64 persones, vuit més que les 56 registrades l’any anterior, fet que representa un augment del 14,3%. El repunt es concentra especialment en els homes, entre els quals les defuncions han passat de 41 a 53 en només un any, mentre que en les dones han baixat de quinze a onze.
Les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) trenquen així la tendència descendent que Girona havia mantingut els últims anys. El 2023 s’havien comptabilitzat 67 morts i el 2024 la xifra va disminuir fins a 56, un 16% menys. La davallada s’havia iniciat després del màxim dels últims anys assolit el 2021, quan es van registrar 82 defuncions.
L’evolució del 2025 accentua també la diferència entre sexes. Els homes concentren 53 de les 64 morts, gairebé el 83% del total, davant de les onze dones. En el primer cas, han crescut un 29,3% respecte de l’any anterior, quan n’hi va haver 41. Entre les dones, en canvi, s’han reduït un 26,7%, de quinze a onze.
El repunt gironí contrasta amb l’evolució del conjunt de Catalunya, on la taxa estandarditzada de mortalitat per suïcidi s’ha reduït per tercer any consecutiu. Durant el 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi o autolesió entre persones residents a Catalunya, amb una taxa de 7,68 morts per cada 100.000 habitants. El 2022 era de 9,27; el 2023, de 9,20, i el 2024, de 7,91. En tres anys, per tant, la taxa s’ha reduït aproximadament un 17%.
Els homes també presenten una mortalitat molt superior a escala catalana. De les 556 defuncions registrades el 2025, 413 corresponen a homes i 143 a dones. Representen, per tant, aproximadament tres de cada quatre morts, una proporció que a Girona és encara superior i s’acosta al 83%.
Salut adverteix, però, que l’evolució favorable del conjunt de Catalunya no és homogènia en totes les franges d’edat. Les dades mostren increments especialment entre les dones de 40 a 59 anys i els homes de 55 a 74. Els homes de més de 85 anys són el grup amb una mortalitat més elevada. Entre les dones, les taxes més altes corresponen a les majors de 85 anys i a la franja dels 50 als 59.
Més persones demanen ajuda abans d’una temptativa
Per altra banda, els indicadors assistencials apunten a canvis en la detecció de les conductes suïcides. Durant el 2025, la taxa de temptatives ateses als serveis d’urgències i a la xarxa de salut mental i addiccions va baixar un 7% respecte del 2024, el primer descens dels últims anys.
En paral·lel, el nombre de persones ateses per ideació suïcida va augmentar un 17%. Es tracta de persones que arriben als serveis abans que s’hagi produït una temptativa, fet que, segons Salut, permet detectar abans les situacions de risc i ofereix més oportunitats per intervenir-hi de manera precoç.
Una de les eines desplegades els últims anys és la Taula de Salut Mental del 061 Salut Respon, creada el juny del 2022 i integrada per professionals d’infermeria de salut mental, psicologia i psiquiatria. El servei funciona les 24 hores dels 365 dies de l’any i atén tant persones amb ideació o conducta suïcida com familiars i professionals.
Durant el 2025, el 061 Salut Respon va atendre 18.811 consultes sanitàries amb criteri de risc de suïcidi, una mitjana de 52 al dia. En cada trucada s’analitza la situació, es valora si existeix un risc imminent, es fa contenció telefònica i es donen indicacions. Les comunicacions van tenir una durada mitjana de vint minuts i en un 64% dels casos va ser necessari activar una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Des de la creació de la taula, el juny del 2022, fins al juny d’aquest 2026 s’han atès 77.024 consultes, que representen l’1,8% de totes les consultes sanitàries rebudes pel 061 en aquest període.
La franja d’edat que més ha recorregut al servei és la dels 20 als 29 anys, amb 12.800 consultes entre el juny del 2022 i el juny del 2026, seguida de la de 40 a 49 anys, amb 11.415. A més, el 85% de les persones ateses ja tenien diagnosticat prèviament algun trastorn de salut mental.
Un segon pla de prevenció
El 2025 va finalitzar també el primer Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC), que durant cinc anys ha desplegat més de 150 actuacions en àmbits com la salut, l’educació, els serveis socials, les universitats, el món laboral, la justícia o la comunitat.
Entre les principals mesures hi ha el reforç del Codi Risc Suïcidi, l’instrument del sistema sanitari català per detectar, valorar, atendre i fer seguiment de les persones en situació de risc. També s’ha creat l’Observatori de Prevenció del Suïcidi de Catalunya, s’han elaborat protocols i circuits d’actuació per a escoles, universitats i altres entorns i s’ha format professionals de diferents sectors.
El primer pla també ha impulsat cinc campanyes de comunicació dirigides a reduir l’estigma, afavorir que es pugui parlar del suïcidi de manera segura, facilitar la cerca d’ajuda i donar a conèixer els recursos disponibles.
Durant aquest 2026, el Departament de Salut prepara un segon Pla de prevenció del suïcidi, que partirà de l’avaluació del primer i reforçarà la detecció precoç, especialment entre els col·lectius amb més risc. Salut també preveu potenciar la dimensió comunitària i territorial de la prevenció i intensificar la coordinació amb el món local.
El Departament insisteix que, malgrat la reducció de la mortalitat observada al conjunt de Catalunya durant els últims tres anys, el suïcidi continua sent un problema de salut pública i una causa de mort evitable.
Les persones amb pensaments suïcides o el seu entorn poden contactar les 24 hores amb el 061 Salut Respon o amb la línia estatal 024 d’atenció a la conducta suïcida.
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