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Mor Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya

La pastora, de 99 anys, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022

Marian Vilalta, la pastora en actiu més vella de Catalunya.

Marian Vilalta, la pastora en actiu més vella de Catalunya. / Helena Viñas

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Redacció

Redacció

La pastora Marina Vilalta i Fajula va morir la nit de diumenge a dilluns als 99 anys. Nascuda a Ogassa i resident a Bruguera, al Ripollès, era considerada la pastora en actiu més gran de Catalunya.

Vilalta va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2022 en reconeixement a una vida dedicada al camp i a la ramaderia, així com per la seva contribució a la difusió de les tradicions orals i les cançons populars del país.

Va començar a fer de pastora als nou anys, una feina que va mantenir pràcticament tota la vida. Només va deixar temporalment la pastura quan va ser mare. Després de casar-se amb Sebastià Terruella, es va instal·lar a Bruguera als 22 anys, on va continuar vinculada al ramat i a la vida de muntanya.

Segons explicava ella mateixa, quan es va casar es va endur dues ovelles de casa seva, que es van afegir al ramat del poble. En aquell moment era l’única dona pastora. Al llarg dels anys, el seu ramat va arribar a tenir 130 caps.

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La seva trajectòria va estar marcada per l’estima pels animals i per la transmissió oral de cançons i coneixements populars, especialment rellevants per a ella, que no havia tingut l’oportunitat d’aprendre a llegir ni a escriure.

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