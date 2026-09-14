La Plataforma Defensem Ulldeter demanda l’Ajuntament de Setcases pel futur telecabina de Vallter
L'entitat ecologista demana que s'anul·li l'acord de ple en què es va aprovar la declaració d'interès territorial
La plataforma Defensem Ulldeter, que s'oposa a la construcció del futur telecabina de Vallter projectat per FGC i la Generalitat, ha demandat l'Ajuntament de Setcases pel que consideren un "ús interessat" de la normativa urbanística. L'entitat considera que el ple del maig d'aquest any es va aprovar la conformitat en la declaració d'interès territorial del projecte "amb informació incompleta" i asseguren que alguns regidors van intentar impugnar-lo, un fet que també ha pogut confirmar l'ACN a través d'un dels regidors. Volen que s'anul·li l'acord de ple i que quedi sense efecte la declaració d'interès.
En un comunicat, la plataforma, que compta amb el suport d'Ecologistes en Acció, creu que els regidors van ser "utilitzats de forma interessada" i per això han presentat un contenciós administratiu a Girona.
Consideren que s'ha "aplanat el camí" amb la declaració d'interès territorial perquè "obre la porta a l'execució del projecte de FGC a Setcases". Concretament, asseguren que ha permès un "tràmit posterior decisiu" com és l'aprovació de la declaració d'interès territorial, que la Comissió de Territori va aprovar el 9 de juny d'enguany.
Els ecologistes destaquen també que aquesta setmana està previst que FGC presenti el projecte d'urbanització de les Closes del Pont Nou, a la sortida de Setcases, l'indret on s'ha de reubicar la infraestructura de sortida del telecabina, aparcaments i la promoció d'habitatge protegit. El fet que s'inclogui un espai per habitatge, assenyalen, "topa amb la normativa que regula les actuacions d'interès del territori" perquè només està permès, diuen, en contextos "molt concrets".
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