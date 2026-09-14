Salvem les Valls reclama que la declaració d'impacte ambiental de la variant d'Olot contempli la protecció de l'aqüífer
L'entitat qüestiona la legalitat de la pròrroga que ha emès la Generalitat i vol tenir accés a tot l'expedient
Salvem les Valls reclama que es faci una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de la variant d'Olot i les Preses. L'entitat, contrària al traçat aprovat per la Generalitat, assenyala que la pròrroga que s'ha tramitat de l'actual no contempla que els aqüífers fluviovolcànics de la Garrotxa han passat a tenir la màxima protecció com a Reserva Natural Subterrània. És en aquest punt on Salvem les Valls s'agafa per qüestionar la pròrroga, ja que la llei només permet l'extensió en cas que no hi hagi hagut canvis significatius respecte en relació amb la DIA inicial i que té una vigència de quatre anys. Salvem les Valls entén que hi ha hagut un canvi en el grau de protecció de l'aqüífer que justifica tramitar una nova declaració.
Segons Salvem les Valls, aquesta figura de protecció suposa un "reconeixement del valor i la vulnerabilitat del sistema hidrogeològic de la Garrotxa" que no contempla la pròrroga actual. En aquest sentit, l'entitat considera que el projecte actual de la variant preveu actuacions que poden incidir-hi negativament, entre les quals les excavacions, túnels i falsos túnels o drenatges i bombeigs que poden provocar possibles efectes sobre els fluxos i els nivells dels aqüífers.
És en aquest punt on Salvem les Valls destaca un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de gener de 2024 que advertia que el fals túnel previst a l'estudi informatiu podia afectar les aigües subterrànies i les captacions d'abastament existents. Segons assenyala l'entitat, l'informe conclou que aquesta "no seria una opció a escollir". A més, Salvem les Valls assenyala que el text també destaca que els aqüífers de la zona havien passat a estar subjectes a un règim de protecció com a reserves naturals subterrànies i que calia tornar a valorar les implicacions del fals túnel.
Per tot plegat, Salvem les Valls demana que es deixi sense efecte la resolució de 10 de juliol de pròrroga de la DIA del projecte, que se'n suspengui cautelarment l'eficàcia i que no s'autoritzin actuacions que puguin afectar la Reserva Natural Subterrània mentre no es resolgui la qüestió. Un cop anul·lada, l'entitat reclama una nova avaluació ambiental que tingui en compte l'actual protecció dels aqüífers i els possibles efectes de les obres sobre aquest sistema hidrogeològic.
A banda, la plataforma també ha demanat accés íntegre a l'expedient administratiu que va donar lloc a la pròrroga, inclosos els informes tècnics i jurídics i la documentació hidrogeològica utilitzada. A tot això, cal sumar que l'entitat té a punt un recurs al Contenciós-Administratiu en contra del projecte i amb el qual demanaran com a mesura cautelar que no comencin les obres de la variant.
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