El Trueta entra al grup dels hospitals experts de Catalunya en malalties cardíaques minoritàries
L’hospital forma part de la nova xarxa creada per Salut i ha estat acreditat en l’àrea de miocardiopaties genètiques i no genètiques
L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha estat designat com una de les unitats d’expertesa clínica que integraran la nova xarxa catalana dedicada a les malalties minoritàries cardíaques. El centre és un dels vuit hospitals que formaran part d’aquest dispositiu especialitzat impulsat pel Departament de Salut i el CatSalut.
La nova Xarxa d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) en malalties minoritàries cardíaques agruparà professionals i equips especialitzats de diversos centres del sistema sanitari català amb l’objectiu de garantir una atenció altament especialitzada i coordinada als pacients.
A banda del Trueta, la xarxa estarà integrada pels hospitals Vall d’Hebron, Sant Pau, Sant Joan de Déu, Germans Trias i Pujol, Clínic de Barcelona, Bellvitge i Sabadell.
Tots aquests centres han estat acreditats en l’àrea de miocardiopaties genètiques i no genètiques, un conjunt de patologies que afecten el múscul cardíac i que, en alguns casos, tenen un origen hereditari.
L’acreditació és provisional durant un any. Durant aquest període es farà l’auditoria corresponent per completar el procés d’acreditació definitiva. Tot i això, la designació ja permet que les unitats comencin a treballar dins de la nova xarxa.
Dues noves xarxes
Salut també ha creat una segona xarxa d’expertesa dedicada a les malalties minoritàries oftalmològiques, tot i que en aquest cas el Trueta no forma part dels centres designats.
Amb aquestes dues incorporacions, Catalunya disposa ja de tretze Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica dedicades a diferents grups de malalties minoritàries.
El model busca concentrar el coneixement i l’experiència dels equips especialitzats i, alhora, facilitar la coordinació entre hospitals i altres nivells assistencials perquè els pacients puguin accedir a una atenció especialitzada independentment del lloc on resideixin.
Més de 66.000 pacients a Catalunya
Es consideren malalties minoritàries aquelles que afecten menys de cinc persones per cada 10.000 habitants. Es calcula que n’existeixen més de 7.000 de diferents i que, malgrat la baixa prevalença individual de cadascuna, afecten en conjunt entre 27 i 36 milions de persones a Europa.
Segons el Registre de malalties minoritàries de Catalunya (REMIN), actualment hi consten 66.640 pacients residents a Catalunya. Durant l’any 2025 se’n van diagnosticar 2.264.
Les xarxes d’expertesa pretenen facilitar una atenció integrada i accessible, potenciar la coordinació entre els equips especialitzats i els serveis sanitaris del territori i estendre el coneixement sobre aquestes patologies al conjunt del sistema sanitari.
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