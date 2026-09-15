Carrefour destina una jornada de voluntariat a millorar espais de la Fundació Autisme Mas Casadevall
Els treballadors pintaran una sala polivalent i una aula educativa, mentre que l’empresa aportarà els materials necessaris per a l’actuació
Carrefour i la seva fundació destinaran aquest dimecres una jornada de voluntariat a la Fundació Autisme Mas Casadevall, on diversos treballadors de la companyia participaran en tasques de millora i condicionament dels espais que utilitzen les persones ateses per l’entitat.
L’actuació s’emmarca en el tradicional "Dia de la Bona Gent", una iniciativa de voluntariat corporatiu que Carrefour organitza arreu de l’Estat i que, en el cas de les comarques gironines, tindrà com a beneficiària la Fundació Autisme Mas Casadevall.
Els participants faran treballs de pintura en una sala polivalent i en una aula educativa, amb l’objectiu de millorar les instal·lacions i adaptar-les a les necessitats de les persones usuàries. A més de cedir la jornada laboral dels treballadors que s’han inscrit voluntàriament al programa, Carrefour aportarà els materials i l’equipament necessaris per executar els treballs.
La iniciativa està dirigida especialment a entitats que necessiten renovar o adequar instal·lacions que s’han anat deteriorant amb l’ús i el pas del temps i que tenen dificultats per assumir econòmicament aquestes actuacions.
A escala estatal, 1.400 treballadors de Carrefour participaran aquest dimecres en el programa, que permetrà fer actuacions de millora en els espais de més d’un centenar d’entitats socials de diferents punts d’Espanya.
El "Dia de la Bona Gent" busca acostar els treballadors de la companyia a diferents realitats socials mitjançant la participació directa en projectes impulsats per entitats del territori.
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