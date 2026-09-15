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Cau una xarxa de ciberestafes amb ramificacions a la província Girona i més d’un milió d’euros defraudats

La Guàrdia Civil ha detingut 29 persones i n’investiga 57 més arreu de l’Estat; els estafadors es feien passar per bancs mitjançant SMS i trucades

Agents del GRS de la Guàrdia Civil accedint a uns dels escorcolls en el marc de l'operació contra les ciberestafes.

Agents del GRS de la Guàrdia Civil accedint a uns dels escorcolls en el marc de l'operació contra les ciberestafes. / Guàrdia Civil

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa de ciberestafes amb ramificacions a la província de Girona que hauria defraudat més d’un milió d’euros. L’operació s’ha saldat amb 29 detinguts i 57 investigats arreu de l’Estat per presumptes delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Girona figura entre les províncies afectades per la segona fase de l’operació, juntament amb Barcelona, Tarragona i una vintena més de territoris. La Guàrdia Civil, però, no concreta quants detinguts o investigats corresponen a la demarcació gironina. Les 43 víctimes identificades fins ara són totes d’Aragó.

La xarxa es feia passar per entitats bancàries mitjançant SMS fraudulents i trucades telefòniques. Primer enviaven un missatge alertant d’un suposat càrrec elevat al compte de la víctima i facilitaven un número de telèfon per anul·lar-lo. Després, fent-se passar per gestors del banc i utilitzant dades personals de les víctimes, aconseguien que transferissin diners o fins i tot contractessin préstecs.

Diners i joies requisades durant l'operació policial contra les ciberestafes.

Diners i joies requisades durant l'operació policial contra les ciberestafes. / Guàrdia Civil

Fins a 100.000 SMS per hora

La investigació, batejada com a operació Ibermellow, va permetre localitzar un call center amb capacitat per enviar més de 100.000 SMS falsos cada hora. En els registres practicats a Badalona, Terrassa, Madrid i Cartagena, els agents van intervenir 57.520 euros en efectiu, 365 targetes SIM, 176 targetes bancàries, 95 màquines d’enviament massiu d'SMS i 70 telèfons mòbils.

Els diners estafats circulaven posteriorment per diferents comptes per dificultar-ne el rastreig. La Guàrdia Civil va identificar una xarxa de «mules econòmiques», persones que cedien els seus comptes per rebre i moure els diners a canvi d’una comissió.

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La segona fase ha permès desmantellar aquest sistema de blanqueig i recuperar 256.708 euros. Els investigadors atribueixen a la xarxa almenys 43 estafes, amb un perjudici superior al milió d’euros.

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