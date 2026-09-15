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Cornellà del Terri reclama a la Generalitat una actuació "urgent" a la carretera de Medinyà

Alerta d'una acumulació d'accidents durant els últims mesos

La carretera de Medinyà on reclamen actuacions urgents

La carretera de Medinyà on reclamen actuacions urgents / ACN

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ACN

ACN

Cornellà del Terri

L’Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a la Generalitat una actuació "urgent" a la carretera GI-514, que comunica el municipi amb Medinyà, per l'acumulació d'accidents durant els últims mesos i l'estat d'alguns trams de la via. En aquest sentit, demana que es netegin els marges i les cunetes, es revisin els punts amb poca visibilitat i que es faci un projecte "integral" de seguretat viària. "Quan en una mateixa carretera vas acumulant accidents durant mesos, no podem limitar-nos a considerar que tots són casos aïllats. Tenim l’obligació de mirar què està passant i, sobretot, què podem fer perquè el següent accident no es produeixi", afirma l'alcalde, Salvador Coll.

Entre les principals problemàtiques detectades, l’Ajuntament assenyala l’excés de vegetació en diversos punts dels marges i les cunetes, una situació que redueix la visibilitat especialment en revolts, cruïlles, accessos, incorporacions i canvis de rasant.

Segons el consistori, aquesta falta de visibilitat pot reduir considerablement el temps de reacció dels conductors davant la presència d’un altre vehicle, un ciclista, un animal o qualsevol obstacle a la calçada.

Per tot plegat, reclamen una inspecció urgent en aquest tram, així com la neteja de marges, vorals i cunetes. A més, demanen que es revisin les interseccions, els accessos, la senyalització vertical i horitzontal, els sistemes de protecció, les cunetes i tots aquells elements que poden tenir incidència sobre la seguretat de la via.

L’Ajuntament considera que no n’hi ha prou amb actuacions puntuals de manteniment i reclama que la Generalitat elabori un projecte integral de millora de la seguretat viària de la via.

La carretera entre Cornellà del Terri i Medinyà és utilitzada diàriament per nombrosos veïns del municipi i de la comarca en els seus desplaçaments laborals, educatius i personals, i constitueix una de les principals connexions del municipi amb el Gironès i les grans vies de comunicació.

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L’Ajuntament ha sol·licitat també a la Generalitat que informi el consistori del calendari d’actuacions previst i ha ofert als serveis tècnics del Departament la possibilitat de fer una visita conjunta sobre el terreny per identificar els punts que el municipi considera especialment problemàtics.

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