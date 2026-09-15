La Costa Brava tanca la campanya d'estiu amb 12 morts per ofegament, la xifra més alta dels últims sis anys
El balanç mortal als espais aquàtics gironins es dobla respecte al 2025, amb 14 víctimes: dotze a les platges i dues en piscines
A més, 33 persones han resultat ferides per ofegament, 20 al mar i 13 en piscines
La Costa Brava ha tancat la campanya de bany amb 12 persones mortes per ofegament a les platges, la xifra més elevada dels últims sis estius. El balanç suposa un fort increment respecte de l’any passat, quan durant el mateix període, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, hi va haver set víctimes mortals al litoral gironí. Són cinc morts més, un augment del 71,4% en només un any.
Si s’amplia la mirada a tots els espais aquàtics de les comarques gironines, durant la campanya han mort 14 persones: les dotze víctimes de les platges i dues dones que van morir en piscines privades, una a Calonge i Sant Antoni i l’altra a Llagostera. En canvi, no consta cap víctima mortal en aigües interiors gironines -rius, gorgs, estanys o pantans- durant aquest període, segons les dadades facilitades per Protecció Civil.
El resultat representa, a més, el doble de morts que l’estiu del 2025, quan la campanya es va tancar amb set víctimes, totes elles a les platges. Aquell any no hi va haver cap mort a les piscines gironines durant el període oficial ni tampoc a les aigües interiors.
A aquestes morts s'hi han d'afegir els 33 ofegaments no mortals registrats durant l'estiu: 20 persones han resultat ferides a les platges i 13 en piscines. No consta cap ferit en aigües interiors. En conjunt, per tant, 47 persones han mort o han resultat ferides en episodis d'ofegament a les comarques gironines durant la campanya.
Gairebé la meitat dels morts
El pes de la Costa Brava dins del balanç català també és especialment elevat. De les 27 persones que han mort a les platges de Catalunya durant la campanya d’aquest 2026, dotze ho han fet al litoral gironí. Representen el 44,4% del total, pràcticament una de cada dues víctimes.
Només la Costa Daurada, amb 14 morts, ha registrat una xifra superior aquest estiu. A la Costa Central n’hi ha hagut un. Protecció Civil situava ja en 27 les víctimes mortals al conjunt de les platges catalanes després de l’últim ofegament de la campanya, el 10 de setembre a Roses.
L’increment és encara més significatiu si s’observa la sèrie dels últims sis anys. Des del 2021, 56 persones han mort a les platges de la Costa Brava durant les campanyes de bany. Això representa el 41% dels 135 morts que hi ha hagut a tot el litoral català en aquest període. La Costa Daurada acumula 51 víctimes –el 38%– i la Costa Central, 28 –el 21%–.
Els 12 morts de 2026 superen els onze del 2022, els deu del 2024 i els nou del 2021. Fins ara, l’estiu del 2022 era el que havia deixat el pitjor balanç recent a les platges de la Costa Brava.
El perfil de la víctima mortal a les platges de la Costa Brava aquest estiu és majoritàriament el d’un home de més de 65 anys i, en molts casos, turista estranger. Deu de les dotze persones mortes tenien 65 anys o més.
Dues víctimes en piscines privades
La mortalitat no s’ha limitat al mar. Dues persones han mort aquest estiu en piscines de les comarques gironines, totes dues dones d’edat avançada i en instal·lacions privades. La primera víctima va ser una dona de 83 anys que va morir el 25 de juny en una piscina privada de Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà. La segona va ser una dona de 79 anys que va morir l’11 de juliol en una piscina particular de Llagostera, al Gironès.
És una diferència respecte de la campanya passada. El 2025 no es va registrar cap víctima mortal en piscines de les comarques gironines entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Sí que hi va haver un home de 51 anys mort en una piscina particular de Torroella de Montgrí el 13 de juny, però el cas queda fora del balanç perquè es va produir dos dies abans de l’inici de la campanya.
33 ferits: gent gran al mar i nens petits a les piscines
El perfil canvia quan s'analitzen els ofegaments que no han acabat en mort. Durant la campanya, 33 persones han resultat ferides a les comarques gironines, 20 a les platges i 13 a les piscines.
A les platges de la Costa Brava hi ha hagut 20 ferits, onze homes i nou dones. Les edats van dels 6 als 84 anys, amb una mitjana de 55 anys.
La gent gran torna a tenir un pes destacat: nou dels vint afectats, el 45%, tenien 70 anys o més. A l'altre extrem hi ha tres menors d'edat, una nena de 6 anys, una de 7 i una noia de 16.
A les piscines el patró és radicalment diferent. Dels 13 ferits, nou són infants d'entre dos i cinc anys, és a dir, el 69,2% del total.
A més, els quatre ferits greus en piscines són nens petits. Es tracta d'un nen de 3 anys a la piscina municipal de Porqueres, una nena de 3 en una piscina privada de Caldes de Malavella, un nen de 5 anys en un càmping de Pals i un nen de 2 anys en una piscina comunitària no vigilada de Pals. Aquest últim va haver de ser evacuat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta.
Cap mort en rius, gorgs o pantans durant la campanya
El balanç és diferent en les aigües interiors de les comarques gironines, on aquest estiu no consta cap víctima mortal dins del període oficial de campanya. L’any passat sí que hi va haver una mort en un gorg de les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa: un menor va resultar ferit crític l’11 de juny de 2025 i va morir l’endemà a l’hospital. El cas, però, es va produir quatre dies abans de l’inici de la campanya i, per tant, queda fora del recompte.
Per trobar les últimes víctimes mortals en aigües interiors gironines dins de campanya cal remuntar-se al 2024. El 13 de juliol d’aquell any van morir dos homes al riu Freser mentre practicaven barranquisme.
Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia
Protecció Civil recorda que la prevenció és clau per evitar ofegaments i recomana banyar-se sempre que sigui possible en zones vigilades, respectar la senyalització i les indicacions dels socorristes, no entrar a l’aigua amb bandera vermella i evitar el consum d’alcohol abans del bany. També aconsella entrar a l’aigua de manera progressiva, sortir-ne immediatament si es nota mareig, cansament o malestar, i mantenir una vigilància constant dels infants, sempre a prop i sense distraccions.
Per això, malgrat haver tancat la temporada de bany, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia, ja que, tot i que els ofegaments es concentren sobretot durant els mesos d’estiu, tres de cada deu morts per ofegament registrades a Catalunya en els darrers anys s’han produït fora del període comprès entre juny i setembre.
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