Girona debatrà sobre els reptes de la gestió de l’aigua en plena transició hídrica
L'acte, que se celebrarà el 29 de setembre a la Cambra de Comerç, comptarà amb representants de la Generalitat, administracions locals, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i Aqualia
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A L'ACTE
La gestió de l’aigua, la necessitat d’adaptar-se als episodis de sequera i els reptes que planteja la transició hídrica centraran la jornada «El futur de l’aigua: innovació, gestió i creixement sostenible», que Diari de Girona i Prensa Ibérica organitzen el proper 29 de setembre, a partir de les 9.30 hores, a la Cambra de Comerç de Girona. L’acte compta amb el patrocini d’Aqualia.
La trobada reunirà representants de l’administració, del món municipal i del sector de l’aigua per analitzar com s’ha d’afrontar un escenari marcat per una major irregularitat dels recursos hídrics, la necessitat de reforçar les infraestructures i l’aposta per una gestió més eficient i sostenible.
La jornada començarà amb una ponència de Marc Parès, del departament tècnic del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, que abordarà els «Reptes de la gestió dels serveis d’aigua en alta en l’era de la transició hídrica». La intervenció servirà per situar alguns dels principals desafiaments que afronten els sistemes d’abastament en un context en què cal garantir els recursos disponibles, millorar-ne l’eficiència i adaptar les xarxes als nous condicionants climàtics.
Posteriorment se celebrarà una taula rodona moderada per Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona, que permetrà confrontar les diferents perspectives sobre la gestió de l’aigua, des de l’àmbit local fins a la planificació del Govern i l’experiència dels operadors del sector. Hi participaran:
- Agustí Badosa i Figueras, alcalde de Sant Pere Pescador i president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- Elisabet Megias Pinós, alcaldessa de Tordera
- Jordi Agustí Vergés, director general de Transició Hídrica de la Generalitat de Catalunya
- Jordi Johé, responsable d’Aqualia a Catalunya Nord.
El debat abordarà qüestions com la capacitat dels municipis per afrontar episodis de manca d’aigua, les inversions necessàries per modernitzar les infraestructures, la coordinació entre administracions i operadors o el paper de la innovació i les noves tecnologies per avançar cap a una gestió més resilient dels recursos hídrics.
La diversitat dels ponents permetrà abordar la qüestió des de diferents realitats: des dels reptes que afronten els municipis i els territoris amb una important pressió estacional fins a la planificació de les polítiques hídriques del país, les inversions necessàries, la modernització de les xarxes o el paper de la innovació i la tecnologia per fer un ús més eficient dels recursos disponibles.
La jornada vol ser també un punt de trobada per a representants municipals, empreses, professionals, tècnics i ciutadans interessats en la gestió de l’aigua, en un moment en què garantir-ne la disponibilitat i fer-ho de manera sostenible s’ha convertit en una prioritat estratègica.
L’assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Les persones interessades poden formalitzar el registre a través de l’espai habilitat per l’organització:
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