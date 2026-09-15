Girona, entre les províncies amb més habitatges amb certificat energètic
El 47,6% del parc residencial gironí disposa de certificació, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en només el 39%
El 94,2% dels habitatges de l’Estat tenen una qualificació energètica ineficient i la gran majoria es concentren entre les lletres E i G*
Girona se situa entre les províncies espanyoles amb una proporció més elevada d’habitatges que disposen d’un certificat d’eficiència energètica. En concret, el 47,6% del parc residencial gironí està certificat, gairebé nou punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 39%. Girona comparteix aquest percentatge amb Tarragona i només queda per darrere de Madrid (69%), Navarra (58%), Barcelona (55,3%) i Màlaga (51,8%).
Les dades formen part de l’informe Estat de l’eficiència energètica a Espanya 2026, elaborat per la divisió de dades i intel·ligència d’Accumin a partir dels certificats energètics registrats per les comunitats autònomes i comunicats al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
L’elevada cobertura de certificació a Girona no significa, però, que el parc residencial sigui necessàriament eficient. L’estudi constata que el 94,2% dels habitatges d’Espanya presenta qualificacions energètiques considerades ineficients, corresponents a les lletres D, E, F i G. La situació està molt condicionada per l’antiguitat dels edificis, una part important dels quals es van construir quan les normatives encara no exigien els actuals estàndards d’estalvi energètic.
En canvi, els habitatges amb les millors qualificacions continuen sent una minoria. Només l’1,2% del parc residencial obté una A, l’1,6% una B i el 3% una C. En conjunt, per tant, els habitatges situats entre les categories A i C representen menys del 6% del total.
Girona té certificat energètic en el 47,6% dels habitatges, davant del 39% de mitjana del conjunt d’Espanya.
Una de les principals explicacions és l’edat del parc immobiliari. Bona part dels habitatges es van aixecar sota normatives que no incorporaven requisits d’eficiència comparables als actuals. En canvi, l’obra nova, que acostuma a obtenir qualificacions A, B o C, només representa aproximadament el 4% del parc residencial.
L’informe també apunta que els territoris amb més habitatges certificats acostumen a coincidir amb grans nuclis urbans, zones amb una elevada activitat econòmica i territoris costaners, característiques que contribueixen a explicar la posició de Girona. La certificació és, a més, molt més habitual als edificis plurifamiliars: en aquest tipus d’habitatges arriba al 51,6%, mentre que entre les cases unifamiliars es queda en només el 17,5%.
Una enquesta realitzada l’any passat a més de 200 arquitectes tècnics també apuntava que només en un 15% dels casos coincideixen les expectatives dels propietaris amb les necessitats tècniques dels habitatges. Segons l’estudi, els propietaris prioritzen sovint el confort immediat per davant de qüestions com la seguretat o l’eficiència energètica a llarg termini, fet que acaba derivant en actuacions parcials. L’enquesta també assenyalava que el 60% dels habitatges rehabilitats necessitava actualitzar la instal·lació elèctrica, però només un 33% dels propietaris estava disposat a assumir-ne el cost, una actuació que representa entre el 10% i l’11% del pressupost d’una rehabilitació integral.
Segons la modelització elaborada a partir de les dades disponibles, el 67,3% dels habitatges se situen en la lletra E, que és amb diferència la qualificació més habitual. Un altre 12,6% tenen una G, el nivell menys eficient; un 9% una F, i un 5,4% una D.
“No estem contents”
Des del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona (CATGI) consideren que aquestes dades no són motiu de celebració. El seu president, Antoni Bramon, assegura que "no estem gens contents, nosaltres, d’això". Segons explica, des de l’arribada dels fons Next Generation ha fet que Girona hagi anat "un pèl per davant" en matèria de rehabilitació energètica, però matisa que ha estat "un pèl, sí, no massa", ja que considera que tant Girona, com Catalunya haurien pogut avançar molt més en aquest àmbit.
El sistema d'ajudes ha afavorit més la gent adinerada que no a la gent necessitada
El president del CATGI creu que el problema no ha estat només la falta de voluntat dels propietaris, sinó també les dificultats per accedir als ajuts. Bramon explica que la complexitat de la tramitació i, sobretot, la incertesa sobre quant es cobrarien les subvencions han fet que molts propietaris i comunitats de veïns no poguessin assumir les actuacions, ja que "el principal problema són els diners", apunta. Segons explica, "la gent que pot ja ho fa igualment", mentre que les persones amb menys recursos no poden esperar un any o dos a recuperar els diners de les obres.
Aquesta situació, segons Bramon, ha acabat fent que els ajuts no beneficiessin tant les persones que més els necessitaven i "ha afavorit més la gent adinerada que la gent necessitada". El president del CATGI explica que hi ha hagut casos en què, tot i haver fet estudis o projectes previs, els propietaris han acabat renunciant a les actuacions perquè no podien assumir-ne el cost. "Molta gent es va tirar enrere i no s’ha fet", apunta, i també considera que el sistema d’ajuts no va donar els resultats esperats i que, si els propietaris haguessin tingut més seguretat sobre el cobrament de les subvencions, "segurament s’hauria fet moltes més coses". En aquest sentit, defensa que l’experiència d’aquests programes hauria de servir per corregir els problemes detectats i mantenir les subvencions en els pròxims anys.
Més certificats per les rehabilitacions
El 2025 es van emetre a Espanya 1,3 milions de certificats energètics, el volum més alt registrat fins ara i un 3% superior al de l’any anterior. Un dels elements que explica aquest increment és l’augment de les rehabilitacions energètiques, afavorides durant els últims anys per les subvencions públiques i els fons europeus.
El 45% dels certificats emesos l’any passat van estar vinculats a reformes energètiques. El percentatge suposa un salt considerable respecte del període comprès entre el 2016 i el 2019, quan les rehabilitacions només originaven, de mitjana, el 19% dels certificats.
El 94,2% dels habitatges de l'estat encara té una certificació energètica deficient
Les actuacions tenen un efecte especialment destacat en les cases unifamiliars. Segons Accumin, les reformes permeten reduir el consum energètic entre un 25% i un 75% i habitualment comporten una millora d’una o dues lletres en la qualificació de l’habitatge.
En els pisos, les reduccions de consum oscil·len entre el 10% i el 50%. En aquests casos, però, la rehabilitació no sempre comporta un canvi de categoria perquè les actuacions més eficaces sovint afecten elements comuns, com les façanes o les cobertes, i requereixen l’acord de les comunitats de propietaris.
Les reformes poden reduir entre un 25% i un 75% el consum energètic d’una casa unifamiliar
En aquest punt, Bramon considera que les actuacions han tingut més recorregut en les cases individuals que en els edificis plurifamiliars. "Amb cases individuals, amb xalets, això s’ha fet bastant aquí, a Girona, això és veritat, però no hem anat al gruix important de blocs de pisos i coses d’aquestes. No hem anat aquí gaire, ho han fet molt poca gent", explica. Segons el president del CATGI, és precisament en aquests edificis on les dificultats econòmiques i la necessitat de posar d’acord les comunitats han fet més difícil avançar.
Els Certificats d’Estalvi Energètic
Els Certificats d’Estalvi Energètic (CAEs) poden ser una altra via per ajudar a finançar part d’aquestes actuacions, ja que permeten obtenir una compensació econòmica pels estalvis energètics aconseguits amb determinades reformes. Bramon assenyala que poden ajudar a assumir una part del cost de les obres. "En molts casos poden ajudar a finançar una part d’aquestes actuacions", explica. Tot i això, assenyala que no sap fins a quin punt aquesta via s’utilitza actualment a Girona i Catalunya.
Només un 2,8% dels habitatges espanyols té una qualificació energètica de les més eficients, A o B
El repte per als pròxims anys continua sent considerable. Per complir els objectius estatals de rehabilitació energètica dels edificis, Espanya haurà de reduir en 26.394 gigawatts hora el consum final d’energia residencial abans del 2030.
Això implicaria rehabilitar l’envolupant tèrmica d’uns 1,2 milions d’habitatges i substituir 3,5 milions de sistemes de calefacció i aigua calenta durant els pròxims quatre anys.
Accumin calcula que, per assolir aquest objectiu, caldria multiplicar per 1,5 el ritme de reformes registrat entre el 2020 i el 2025. A més llarg termini, el desafiament encara és superior: per arribar al 2050 amb un parc residencial majoritàriament eficient i pròxim a les zero emissions, l’informe estima que seria necessari multiplicar per deu el ritme actual de rehabilitació energètica.
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