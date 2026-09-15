El Govern espanyol invertirà 112 milions a l’aeroport de Girona fins al 2031
El pla preveu millorar les zones d’embarcament i arribades, ampliar la plataforma i contribuir a executar la passarel·la amb la futura estació d’alta velocitat
El Govern espanyol invertirà 112,4 milions d’euros a l’aeroport de Girona-Costa Brava entre el 2027 i el 2031. Les actuacions incloses en el nou pla inversor preveuen millorar diferents espais de la terminal i l’aparcament d’autobusos, ampliar la plataforma i intervenir en el camp de vol, així com contribuir a executar la passarel·la amb la futura estació d’alta velocitat.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) per al període 2027-2031, que estableix les inversions previstes als aeroports gestionats per Aena durant els pròxims cinc anys. A Catalunya, es destinaran 1.963 milions d’euros entre els aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Sabadell.
A l’aeroport de Girona, una part dels recursos es destinarà a millorar la zona d’embarcament i adequar l’espai d’arribades de vols procedents de fora de l’espai Schengen. El programa també incorpora el redisseny de l’aparcament d’autobusos.
El document preveu igualment l’ampliació de la plataforma aeroportuària i diverses actuacions al camp de vol. Pel que a la intermodalitat, el pla inclou actuacions destinades a l’execució de la passarel·la que haurà de connectar la futura estació d’alta velocitat amb la terminal de l’aeroport.
Tanmateix, en el document no es concreta el pressupost assignat a cadascun dels projectes ni el calendari individual d’execució de les obres.
Per altra banda, l’aeroport de Barcelona-el Prat concentrarà la major part de la inversió amb uns 1.760 milions d'euros. El gruix dels recursos destinats al Prat es dirigirà a la reconfiguració de les terminals T1 i T2, a actuacions de millora a la T2 i als seus aparcaments i a diverses intervencions al camp de vol i a les plataformes. Tot i això, el pla no preveu que durant aquest període s’executin les obres d’ampliació de la tercera pista, com ja s'havia anunciat.
El DORA reserva prop de 13.000 milions d’euros per al conjunt de la xarxa aeroportuària espanyola. La inversió no anirà a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat, sinó que es finançarà amb els ingressos del sistema aeroportuari gestionat per Aena. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha explicat que el pla contempla pràcticament congelar les tarifes, amb un increment mitjà de tres cèntims d’euro per passatger i any.
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