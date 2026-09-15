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L'Aeroport Girona-Costa Brava perd un 5% de passatgers entre gener i agost i arrossega cinc mesos de caigudes

La terminal de Vilobí d'Onyar frega el milió i mig de passatgers en l'acumulat del 2026

Un grup de turistes espera per fer el control de seguretat a l'aeroport de Girona

Un grup de turistes espera per fer el control de seguretat a l'aeroport de Girona / Aleix Freixas (ACN)

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ACN

ACN

Girona

L'Aeroport Girona-Costa Brava ha perdut un 5% de passatgers entre gener i agost i ja arrossega cinc mesos consecutius de caigudes. Segons recull l'última estadística d'Aena, en l'acumulat del 2026 han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar gairebé un milió i mig de passatgers; en concret, 1.496.213. El descens de passatgers, però, contrasta amb les xifres d'operacions. Perquè durant aquests vuit mesos, s'han fet un 3,8% més d'aterratges i enlairaments d'aeronaus des de la pista (20.123). L'estadística d'Aena recull també les dades específiques de l'agost. En aquest cas, l'Aeroport Girona-Costa Brava ha rebut 342.458 passatgers (un 2% menys en comparació amb el mateix mes del 2025) i s'han fet 3.105 operacions (un 8,6% menys).

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