Tornen les pluges intenses aquest dimecres a partir del migdia
El Meteocat ha avisat que les comarques gironines són les que tenen més risc de registrar precipitacions fortes durant la tarda
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses a partir de dimecres al migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment les comarques de Girona, la Catalunya central i el litoral i prelitoral central, i pot deixar registres de 40 l/m² en 30 minuts i 60 l/m² en tres hores.
Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, puntualment de calamarsa, i també de fenòmens de temps violent. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisat que durant la tarda de dimecres les comarques amb més risc de registrar precipitacions intenses són l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. Posteriorment, a la nit i fins a la matinada, la probabilitat de xàfecs intensos es desplaçarà cap a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i l’Anoia.
Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions i ha recordat que no s’han de travessar rius, rieres, barrancs ni zones inundables, ni a peu ni amb vehicle. També ha apuntat que no s’ha d’estacionar en rieres, torrents o punts baixos susceptibles d’inundar-se, i que cal evitar acostar-se a les lleres de rius i rieres, encara que en aquell moment no hi plogui.
En cas que la pluja sorprengui els conductors, ha recomanat reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i circular preferentment per vies principals. Si l’aigua entra al vehicle, ha indicat que cal sortir-ne immediatament, sempre que es pugui fer amb seguretat, i dirigir-se a un punt elevat. A casa, ha recomanat no baixar a soterranis, garatges o zones baixes si hi entra aigua.
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