Dos accidents per senglars a Cassà i Riudarenes deixen un conductor ferit
Un dels sinistres obliga a traslladar un home a l’hospital Santa Caterina
Dos accidents de trànsit provocats per la irrupció de senglars a la carretera s’han registrat en les últimes hores a les comarques gironines. Els sinistres han tingut lloc a Cassà de la Selva i Riudarenes i un dels conductors ha resultat ferit lleu.
El primer accident es va produir dimarts cap a tres quarts d’onze de la nit a la GIV-6741, a Cassà de la Selva, la carretera que comunica el municipi amb Caldes de Malavella.
Un turisme va topar contra diversos senglars que van irrompre a la calçada a l’altura del punt quilomètric 1,9.
Segons el Servei Català de Trànsit, com a conseqüència de l’impacte, el conductor va resultar ferit lleu. Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el van atendre al lloc i posteriorment el van evacuar amb ambulància a l’hospital Santa Caterina de Salt.
Fins al punt de l’accident també s’hi van desplaçar dotacions dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra.
Un altre xoc amb senglars a Riudarenes
Aquest dimecres al matí, pels volts d'un quart de vuit, s'ha registrat un segon accident de característiques similars, en aquest cas a la C-63 al seu pas per Riudarenes.
Un altre turisme ha topat contra senglars que havien accedit a la carretera. En aquest sinistre cap persona ha resultat ferida, tot i que un dels animals hauria mort a conseqüència de l’impacte.
Al lloc també s’hi han mobilitzat Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra.
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