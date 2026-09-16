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Dos accidents per senglars a Cassà i Riudarenes deixen un conductor ferit

Un dels sinistres obliga a traslladar un home a l’hospital Santa Caterina

Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques, en una foto d'arxiu.

Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques, en una foto d'arxiu. / Lorena Sopeña

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Eva Batlle

Eva Batlle

Cassà de la Selva

Dos accidents de trànsit provocats per la irrupció de senglars a la carretera s’han registrat en les últimes hores a les comarques gironines. Els sinistres han tingut lloc a Cassà de la Selva i Riudarenes i un dels conductors ha resultat ferit lleu.

El primer accident es va produir dimarts cap a tres quarts d’onze de la nit a la GIV-6741, a Cassà de la Selva, la carretera que comunica el municipi amb Caldes de Malavella.

Un turisme va topar contra diversos senglars que van irrompre a la calçada a l’altura del punt quilomètric 1,9.

Segons el Servei Català de Trànsit, com a conseqüència de l’impacte, el conductor va resultar ferit lleu. Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el van atendre al lloc i posteriorment el van evacuar amb ambulància a l’hospital Santa Caterina de Salt.

Fins al punt de l’accident també s’hi van desplaçar dotacions dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra.

Un altre xoc amb senglars a Riudarenes

Aquest dimecres al matí, pels volts d'un quart de vuit, s'ha registrat un segon accident de característiques similars, en aquest cas a la C-63 al seu pas per Riudarenes.

Un altre turisme ha topat contra senglars que havien accedit a la carretera. En aquest sinistre cap persona ha resultat ferida, tot i que un dels animals hauria mort a conseqüència de l’impacte.

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Al lloc també s’hi han mobilitzat Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra.

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