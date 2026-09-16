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El Fòrum dels Municipis de Girona, en directe
Diari de Girona celebrarà aquest 16 de setembre la primera edició del Fòrum dels Municipis de Girona, una jornada que reunirà alcaldes, representants institucionals i experts per analitzar alguns dels principals reptes que afronten actualment els municipis gironins. L’habitatge, la mobilitat, la seguretat, la gestió de l’aigua i els residus centraran les quatre taules rodones del programa.