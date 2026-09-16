Seccions

És notícia
Cal GrasStefi BatlleMüsLa VoltaOcupa carrer CarmeCalvície
instagramlinkedin

El Fòrum dels Municipis de Girona, en directe / Redacció

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Fòrum dels Municipis de Girona, en directe

Redacció

Girona
RRSS WhatsAppCopiar URL

Diari de Girona celebrarà aquest 16 de setembre la primera edició del Fòrum dels Municipis de Girona, una jornada que reunirà alcaldes, representants institucionals i experts per analitzar alguns dels principals reptes que afronten actualment els municipis gironins. L’habitatge, la mobilitat, la seguretat, la gestió de l’aigua i els residus centraran les quatre taules rodones del programa.

Tracking Pixel Contents