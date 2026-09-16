La Fundació Albert Bosch rep el Premi de Filantropia de CaixaBank per un projecte contra el càncer infantil
L’entitat, impulsada per Noel Alimentaria, vol recaptar 910.000 euros per crear una unitat pionera de recerca en oncologia pediàtrica a Vall d’Hebron
La Fundació Albert Bosch, impulsada per la gironina Noel Alimentaria, ha estat distingida amb el Premi de Filantropia de CaixaBank Wealth Management a Catalunya pel projecte «El fitxatge que ens falta», una iniciativa que busca crear una nova unitat de recerca d’alt rendiment destinada a accelerar el desenvolupament de nous fàrmacs contra el càncer infantil.
El projecte té un pressupost global de 910.000 euros i es desenvolupa conjuntament amb el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). La nova unitat estarà dotada de tecnologia avançada i professionals especialitzats i permetrà analitzar de manera més ràpida diferents compostos amb l’objectiu d’identificar possibles nous tractaments per a tumors pediàtrics.
El guardó de CaixaBank inclou una aportació de 5.000 euros, que es destinarà al projecte. La Fundació Albert Bosch ha estat escollida entre les iniciatives presentades a la Direcció Territorial de Catalunya en una edició dels premis que ha rebut 196 nominacions a tot l’Estat.
Una unitat per buscar nous fàrmacs
La futura instal·lació pretén reforçar la denominada recerca translacional, és a dir, accelerar el pas dels resultats obtinguts al laboratori fins a possibles aplicacions en els pacients.
Una de les principals funcions de la unitat serà el cribratge de compostos per identificar quins poden tenir més eficàcia contra determinats tumors infantils. A més, el projecte vol avançar en l’estudi de la sensibilitat de cada pacient als diferents fàrmacs.
A llarg termini, aquest coneixement podria contribuir a determinar amb més precisió quines opcions terapèutiques poden ser més eficaces en cada cas i avançar així cap a tractaments més personalitzats.
Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, destaca que “aquest reconeixement destaca una iniciativa que combina recerca, innovació i compromís social per oferir noves oportunitats als infants amb càncer”. Gonzàlez, ha posat de manifest que aquest és un exemple de com la filantropia pot contribuir a generar un impacte transformador amb una vocació nacional.
Per la seva banda, Anna Bosch, presidenta de la Fundació Albert Bosch, remarca que "aquest premi representa un reconeixement a la tasca que desenvolupem des de fa més de vint anys a la Fundació Albert Bosch per impulsar la recerca en càncer infantil i contribuir a millorar la vida dels infants i adolescents afectats per aquesta malaltia.
Segons aporta la directora de la Fundació, Cristina Sanz, el prjecte vol impulsar una "unitat pionera" que permeti avançar cap a tractaments més eficaços i personalitzats.
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