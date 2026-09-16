Olot organitza una desena d'activitats per a la Setmana de la Mobilitat
La ciutat acollirà tallers, circuits d’educació viària, jornades de sensibilització i s’oferiran descomptes i avantatges a Rumbus amb l’objectiu de promoure la mobilitat sostenible
L'Ajuntament d'Olot ha organitzat una desena d’activitats gratuïtes en diferents espais de la ciutat amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. La iniciativa, que busca fomenar una mobilitat sostenible, comptarà amb tallers, circuits d’educació viària, jornades de sensibilització i avantatges a Rumbus.
Les activitats començaran aquest dijous amb una jornada de sensibilització a les escoles. A partir de les 9:30 h els alumnes de diferents escoles de la ciutat recorreran diverses places i espais del Nucli Antic per participar en activitats relacionades amb la mobilitat amb l’objectiu d’ensenyar els mitjans de transports més sostenibles, conèixer les normes de circulació o descobrir quin és el vehicle més idoni per moure’s. L’activitat comptarà amb el suport d’alumnes dels Cicles Formatius d’Activitats Físiques i Esportives de l’Escola Pia d’Olot.
Aquest divendres, a partir de les 17 h, s’instal·larà un circuit d’educació viària a la plaça Major perquè els infants pugui aprendre a circular amb bicicleta o patinet per la ciutat. El circuit és obert a tothom, sense necessitat d'inscripció i l'organització oferirà bicicletes i patinets per fer l’activitat. El mateix dia, a les 18 h, també hi haurà un nou taller de Bicis Actives, la iniciativa coliderada per l’Ajuntament, Càritas Garrotxa i Aula Forma’t que pretén difondre coneixements tècnics pel manteniment i reparació de bicicletes, a més de posar en funcionament bicicletes en desús per cedir-les a persones que en necessiten. Dissabte es tornarà a instal·lar el circuit d’educació viària a la plaça Major a partir de les 10 h.
Dilluns a les 18 h es farà la jornada de presentació pública les propostes de la revisió del Pla de Mobilitat Sostenible d’Olot. Serà a la Sala Torín en una jornada oberta a tothom i especialment als col·lectius de la ciutat i comarca relacionats amb els temes de mobilitat sostenible.
Per últim, dimarts s'acabarà la Setmana de la Mobilitat amb una nova jornada de sensibilització per a les escoles al centre d’Olot i una caminada saludable organitzada per l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Creu Roja i l’Associació Contra el Càncer. Serà un recorregut circular de quatre quilòmetres per la zona del Pla de Dalt i les Planotes que començarà a les 10.30 h a l’hospital olotí. La caminada és totalment gratuïta i es demana inscripció prèvia enviant un correu a mobilitat@olot.cat o fent la inscripció el mateix dia a la recepció de l’Hospital d’Olot. Hi haurà refrigeri i tots els participants rebran un obsequi.
Com a novetat, aquest any s'oferiran descomptes i avantatges a tots els usuaris del Rumbus, el servei de transport comarcal que busca afavorir una mobilitat turística més sostenible als usuaris que visitin la Fageda amb bitllets a un preu de 2 euros. A Olot, es donaran obsequis gastronòmics i degustacions, a més d’entrades gratuïtes i descomptes als museus de la ciutat. A Santa Pau i les Preses, també hi haurà descomptes i s’oferiran visites guiades gratuïtes.
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