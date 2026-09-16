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FÒRUM DELS MUNICIPIS

Salellas i Noguer coincideixen que cal crear una xarxa territorial d'equipaments on els sensellar puguin pernoctar

El president de la Diputació demana estudiar que es flexibilitzi el percentatge d'habitatge protegit en noves promocions

Pla general de la primera taula de debat centrada en habitatge del Fòrum dels Municipis organitzat pel Diari de Girona

Pla general de la primera taula de debat centrada en habitatge del Fòrum dels Municipis organitzat pel Diari de Girona / Xavier Pi (ACN)

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Redacció

Redacció

Girona

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el president de la Diputació, Miquel Noguer, han coincidit en què cal crear una xarxa territorial d'equipaments on els sensellar puguin passar-hi la nit. Salellas ha tornat a recordar que, ara per ara, La Sopa és l'únic d'aquestes característiques a la demarcació i ha lamentat que, de la mateixa manera que el Govern preveu nous CAP o escoles, en el cas dels sensellar, "la planificació és massa absent". L'alcalde i el president han compartit un debat sobre habitatge a la primera edició del Fòrum dels Municipis, organitzat pel Diari de Girona. Durant les intervencions, Noguer ha demanat que s'estudiï flexibilitzar el percentatge d'habitatge protegit en noves promocions per fer possible se'n facin més.

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