Prensa Ibérica organitza dimarts vinent, 15 de juny, la II Edició Fòrum Innovació per al Desenvolupament, que patrocina Acciona, de la mà de la seva Fundació Acciona.org.

A continuació, et mostrem el programa de l’esdeveniment i els ponents que hi assistiran:

Thank you for watching

10.05 h. Salutació i benvinguda

Presenta i modera: Nekane Chamorro, coordinadora de la Redacció Central de Prensa Ibérica

10.10 h. Taula d’experts. Infraestructures per al Desenvolupament: Un Nou Enfocament de la Cooperació

Serveis essencials en la base de la piràmide

El paper de les infraestructures en el compliment dels ODS

El paper de les Fundacions Empresarials en la cooperació al desenvolupament

Col·laboració publicoprivada

Ponents participants en la taula:Amador Gómez, director d’Innovació en Acció contra la Gana

Miriam Ciscar, cap del Departament de Cooperació Sectorial de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)

José Gabriel Martín Fernández, director gerent d’Acciona.org

José Ignacio González-Aller, director general o Elena Martínez García, subdirectora general de Fundació CODESPA *

1.30 h. Final del Fòrum