Un any després del llançament de l'eina digital, 'Servei Canvi de Banc', un total de 20.823 persones a Catalunya -gairebé 1.400 de les comarques gironines- han utilitzat aquesta funcionalitat per traslladar els seus ingressos, els seus rebuts o els seus comptes bancaris a BBVA. Aquest servei, 100% en línia i pioner ha estat utilitzat per un total de 117.379 persones a Espanya. Amb aquesta funcionalitat, l'entitat assegura continuar amb el seu ferm propòsit de liderar la digitalització bancària en territori espanyol. Va ser el primer banc a Espanya que va permetre realitzar aquest procés a través dels canals digitals de forma gratuïta, sense paperassa, sense haver d'anar a una oficina ni haver de parlar amb l'altra entitat bancària.