The Predictive Company utilitza la intel·ligència artificial per analitzar els consums. Ha guanyat el Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat.

Què suposa aquest reconeixement per a l’evolució de l’empresa?

El premi organitzat per la FACC i per BBVA té un gran valor simbòlic perquè ens diu que anem pel bon camí. També significa que altres experts veuen que la nostra solució té potencial i és escalable, a més del valor monetari, ja que per a una start-up cada cèntim compta.

El seu projecte busca solucions a l’excés de consum energètic i de recursos dels edificis no residencials. Com funciona?

La nostra solució es pot aplicar en oficines, escoles, universitats, centres comercials… El que fem és utilitzar dades per prendre decisions més intel·ligents; els gestors o usuaris no poden analitzar constantment totes les variables internes i externes que influeixen sobre el clima d’un edifici, mentre que la intel·ligència artificial pot fer-ho per nosaltres. Fem una previsió de les necessitats de l’edifici; ja que només preveient el que passarà en el futur pots identificar el millor camí per a arribar al teu objectiu; i això ho apliquem a la gestió de les maquinàries de calor, fred i ventilació d’edificis no residencials.

Quins tipus d’estalvis es poden aconseguir?

Cada edifici és un món, i segons la seva maquinària i ús específic, els estalvis poden variar entre un 10% fins a més d’un 40%, encara que la mitjana està en el 20%.

Utilitzen intel·ligència artificial per fer les prediccions. Com ho aconsegueixen?

La tecnologia s’ha desenvolupat al centre de recerca MCIA de la Universitat Politècnica de Catalunya, i els aspectes més innovadors són els coneixements d’enginyeria en sistemes i maquinària. L’ús de la intel·ligència artificial en la nostra solució està lligat al coneixement específic dels sistemes de clima, i això marca la diferència en termes d’interpretació de les dades, qualitat de la predicció i, en la capacitat de poder fins i tot detectar fallades de les maquinàries en estats inicials.

A l’hora de formar l’empresa, quina importància va tenir el propòsit mediambiental més enllà de l’econòmic?

Encara que pugui haver-hi discrepàncies (per sort poques en el nostre cas), entre la visió científica i la de business’durant la presa de decisions, pel que fa a l’impacte mediambiental, coincidim al 100%. Les ganes de tenir un impacte positiu han estat i continuen sent el factor motivador principal.

Quines previsions de creixement tenen a partir d’ara?

D’una banda, tenim entre mans la creació d’aliances estratègiques a nivell internacional. D’altra banda, ens han seleccionat recentment en el projecte EU4CITIES, una aliança entre grans ciutats com Paris, Hèlsinki, Amsterdam... per usar tecnologies basades en intel·ligència artificial per a resoldre els seus reptes ambientals. Això ens ha obert els ulls sobre el segment de Smart Cities, sobre el nombre de ciutats a les quals podem ajudar a resoldre els seus desafiaments i les dimensions de l’impacte que podem tenir sobre la societat i el medi ambient.