La Fundació Mútua Madrilenya, en la seva XVIII Convocatòria Anual d'Ajudes a la Recerca en Salut, ha concedit dos milions d'euros a 27 estudis i assajos clínics dirigits a la millora dels tractaments mèdics que es desenvoluparan en diferents centres de recerca de tota Espanya. Entre ells, destinarà prop de 400.000 euros a la posada en marxa de cinc projectes de recerca mèdica que es desenvoluparan en diferents instituts de recerca i hospitals de Barcelona en les àrees de les malalties rares, l'oncologia, els trasplantaments i la traumatologia.

L'estudi en l'àrea de les malalties rares, que liderarà el doctor Javier Torres Torronteras, a l'Hospital del Vall d’Hebron-VHIR, serà, a més, un dels dos estudis col·laboratius que es posin en marxa en aquesta edició. La Fundació Mútua Madrilenya impulsa aquest tipus de treball cooperatiu per a obtenir sinergies entre grups de diferents comunitats autònomes i obtenir resultats més consistents. Concretament, en aquest estudi participaran també equips de Madrid, Aragó i Navarra.

L'objectiu de la recerca cooperativa del doctor Torres serà el desenvolupament d'una teràpia gènica mitjançant la introducció d'una còpia funcional del gen GFM1 amb la finalitat de solucionar una alteració responsable d'una malaltia ultra rara: la hepatoencefalopatía deguda a COXPD1.

D'aquesta malaltia existeixen una mica més de 30 casos reportats a tot el món, però s'estima que la incidència real que podria ser major. A pesar que molts pacients moren d'hora després del naixement, s'ha descrit un grup de pacients que tenen una supervivència més llarga. El projecte busca un tractament per a aquests pacients i, de validar-se, podria servir com a model per al desenvolupament de teràpies per a altres malalties rares congènites amb característiques similars.

Càncer de pròstata

En l'àrea de l'Oncologia, i des de l'Institut Català d'Oncologia-Idibell, el doctor José María Piulats i el seu equip desenvoluparan l'estudi SMARTER-CRPC que validarà la ressonància magnètica de difusió de cos sencer com a tècnica per a identificar metàstasis òssies actives en pacients amb càncer de pròstata resistent a castració (CRPC). De confirmar-se la seva validesa, serà una alternativa a les tècniques de radiologia convencional, amb capacitat de disminuir els falsos negatius patològics.

Així mateix, aquest estudi analitzarà la composició de l'estroma inflamatori en mostres de metàstasis òssies de CRPC en sèries retrospectiva i prospectiva i establirà les bases per a la generació de nous projectes de combinacions de tractaments amb base immunològica per al tractament d'aquests pacients, així com identificació de noves dianes per al tractament d'aquesta malaltia.

Intel·ligència artificial en trasplantaments

En el camp del trasplantament, el doctor Ignacio Revuelta, de l'Hospital Clinic-Idibaps, desenvoluparà un model predictiu per a optimitzar i millorar el matching donant-receptor en trasplantament renal de donació en asistolia controlada amb dades en el moment de la donació que prediguin els resultats a curt i llarg termini, en les diferents opcions de donació en asistolia controlada.

L'ús de les últimes tecnologies en Machine learning permet desenvolupar models predictius que poguessin expandir l'ús del donant de criteris expandits millorant els resultats de supervivència de pacient i empelt i incrementant el nombre de trasplantaments. De tal manera s'aconseguiria una reducció de la llista d'espera i la càrrega que suposa per a un sistema nacional de salut.

També en trasplantaments, el doctor Alberto Sandiumenge, de l'Hospital Vall d’Hebron-VHIR, valorarà l'eficàcia de la fisioteràpia respiratòria en els potencials donants de pulmó com a eina per a millorar l'oxigenació i incrementar així el nombre de donants d'òrgans sòlids.

De demostrar-se la seva hipòtesi, una millora en l'oxigenació podria suposar un increment en el nombre de pulmons disponibles, disminuint el nombre de persones en llista d'espera, el temps fins al trasplantament i la mortalitat en llista d'espera. D'altra banda, suposaria una millor qualitat de l'empelt trasplantat, amb el que algunes complicacions posttrasplantaments disminuirien i milloraria el pronòstic a curt, mitjà i llarg termini dels receptors pulmonars

En traumatologia, el doctor José Luis Agulló, de l'Hospital de Bellvitge-Idibell, estudiarà de manera prospectiva l'impacte de la cirurgia programada de substitució de maluc per artrosi sobre la capacitat funcional i factors de risc cardiovasculars.

Conèixer l'efecte de la cirurgia sobre diversos paràmetres (equilibri, força o qualitat cardiovascular) i poder-ho quantificar oferiria informació complementària que pot influir en la prescripció específica i el seu moment d'aplicació.

Lliurament de les Ajudes

El lliurament de la seva XVIII Convocatòria d'Ajudes a la Recerca en Salut s'ha celebrat avui a Madrid, a l'Auditori de Mútua Madrilenya, en un acte presidit pel president del Grup Mútua i la seva fundació, Ignacio Garralda; el president del Comitè Científic de la Fundació Mútua Madrilenya, el doctor Rafael Matesanz; i el que fora cap del Servei de Microbiologia i Malalties Infeccioses de l'Hospital Gregorio Marañón, el professor Emilio Bouza. Els tres han estat acompanyats pels investigadors principals dels estudis que han rebut ajudes.

Amb aquesta convocatòria, que enguany ha celebrat la seva divuitena edició consecutiva, la Fundació Mútua contribueix econòmicament amb la recerca mèdica de qualitat que es fa a Espanya. Les ajudes d'aquesta XVIII convocatòria s'han concedit a 27 estudis que es duran a terme en 24 hospitals i una universitat d'11 comunitats autònomes.

Compromís amb la recerca

L'objectiu de la Fundació Mútua Madrilenya amb aquest programa anual d'ajudes és, a més de la millora dels tractaments mèdics, contribuir al manteniment i desenvolupament de la recerca científica a Espanya. Des de la posada en marxa de la primera convocatòria en 2004 s'han destinat més de 63 milions d'euros al suport de 1.400 projectes de recerca.