L’empresa gironina BlueRoom és experta en solucions tecnològiques «blockchain», un sistema que ofereix moltes oportunitats.

Com es podria definir el «blockchain» de manera comprensible?

D’una manera senzilla podríem dir que el «blockchain» és una gran base de dades compartida entre diferents actors i descentralitzada. En ella es realitzen tota mena de transaccions que queden guardades en una estructura de blocs i que una vegada escrites és impossible modificar-les. Però la immutabilitat de les dades no és l'únic avantatge de treballar amb «blockchain». Quan es busca definir els seus avantatges, a mi m'agrada explicar que per a prendre les decisions s'utilitza el que es diu un mecanisme de consens. En una xarxa «blockchain», tots els que en formen part, participen de les decisions mitjançant algorismes acceptats en comunitat i que certifiquen les transaccions realitzades i gravades, la qual cosa atorga un grau de veracitat a la transacció molt elevat.

Quines noves oportunitats ofereix aquesta tecnologia?

En aquesta nova onada de transformació digital, aspectes com l'economia circular, l'economia col·laborativa, la cooperació i la descentralització estan accelerant el sorgiment d'ecosistemes «blockchain». Sense entrar a parlar sobre la seva aplicació en el sector financer, tots aquells llocs o sectors en els quals participin diversos actors i on sigui necessari realitzar un seguiment i verificació de les dades són candidats a aprofitar al màxim els beneficis d'aquesta tecnologia.

Quins serveis ofereixen als seus clients?

A BlueRoom Innovation som pioners en el sorgiment, participació i contribució als ecosistemes «blockchain», i comptem amb la col·laboració de grans investigadors que apliquen models i conceptes nous constantment. Apliquem «blockchain» en l'àrea del reciclatge i de l'economia circular en projectes d'elevat impacte com a RECICLES o PortNet.

En situació d'emergència climàtica, com pot ajudar el «blockchain» a incrementar la sostenibilitat d'una empresa?

Pot acompanyar a les empreses en la seva transformació cap a una empresa més justa, sostenible i responsable. Les empreses poden aplicar aquesta tecnologia per a traçar qualsevol procés i gràcies a aquest traçat, aplicar els canvis necessaris que els permetin fer els seus processos més sostenibles i respectuosos amb el seu entorn.

Com ha estat l'evolució de BlueRoom Innovation i quina evolució preveuen?

Treballem amb tecnologia «blockchain» des de l'any 2015, moment en el qual fundem l'empresa. A finals de 2018 vam ser seleccionats en una convocatòria d'innovació oberta de «TheCircularLab», el centre d'innovació d'Ecoembes, per a dur a terme les primeres proves pilot de RECICLES. Som els co-creadors, continuem sent el «partner» de tecnologia i innovació per a les evolucions del producte i pròximament tindrem grans reptes al davant. Tota aquesta experiència ens ha permès preparar noves propostes per al sector del reciclatge i la gestió dels residus i ara mateix ens trobem en les fases inicials d'un projecte de reciclatge en ports. Per a nosaltres el més important és oferir un servei pròxim i de qualitat als nostres clients i estem segurs del camí que volem construir i la manera en la qual volem continuar creixent.

Quina importància té el suport bancari en un projecte com el seu?

BBVA ens ofereix serveis bancaris adaptats a una pime com la nostra. D'una banda tenen la plataforma de serveis ben digitalitzada, però sense perdre el servei directe i molt personalitzat de part dels seus professionals. A més, ens sentim ben acompanyats col·laborant amb una entitat compromesa amb el creixement sostenible.