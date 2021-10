InnovaGirona neix amb la voluntat de crear una comunitat virtual d'usuaris que posi en valor la singularitat de l'ecosistema innovador gironí, afavorint la relació entre ells a partir de l'intercanvi d'idees i de coneixement, el desplegament de projectes col·laboratius i la difusió d'activitats, connectant-lo alhora amb altres comunitats existents. L'eina, que actualment s'està dissenyant, es posarà al servei de la multiplicitat d'agents de la quàdruple hèlix del territori: empreses, administració pública, agents de recerca i entitats ciutadanes. La comunitat virtual d'InnovaGirona permet a tots els usuaris mostrar la seva especialització i expertesa, promovent la cultura col·laborativa entre tots ells. Durant el mes d'octubre s'han realitzat sessions de cocreació amb una trentena d'entitats amb la finalitat de conèixer les seves necessitats i tenir-les presents en el disseny de la plataforma.

Si bé és cert que les relacions a través d'eines col·laboratives virtuals tenen un enorme potencial, fet que ha quedat demostrat en aquests últims mesos en el context de la pandèmia, l'experiència ens diu que les trobades presencials segueixen sent un espai únic i excepcional per connectar amb entitats afins o amb col·laboradors potencials. Des de l'espai virtual que ens facilitarà InnovaGirona s'impulsaran iniciatives tant en format en línia com presencial al voltant dels reptes d'innovació que hagin estat suggerits pels integrants de la plataforma. Taules rodones i activitats de sensibilització al voltant de temàtiques d'interès, espais de treball i cocreació al voltant de projectes o presentació de productes i serveis, podrien ser alguns dels esdeveniments organitzats per l'equip gestor de la plataforma, un equip humà vinculat als Campus Sectorials de la Universitat de Girona i a la Fundació Girona Regió del Coneixement.

Qui està cridat a sumar-se a la iniciativa?

· Empreses que puguin oferir serveis o tecnologia innovadora

· Entitats que tinguin un projecte a desenvolupar i cerquin socis per a fer un partenariat divers i sòlid

· Entitats públiques o privades amb reptes damunt la taula que requereixin metodologies, mirades i eines innovadores

· Agents de recerca i d'innovació que disposin de prototips o de resultats de recerca transferibles al mercat o susceptibles de contribuir a la solució de reptes socials i econòmics

· Ciutadania amb inquietuds en els processos d'innovació oberta

Què ofereix InnovaGirona?

· Un espai relacional on trobar respostes i solucions a les necessitats de canvi, innovació i recerca de l’ecosistema gironí

· Accés a l'oferta tecnològica, al coneixement i a l'expertesa de la Universitat de Girona i dels altres agents de recerca i innovació

· Una xarxa de contactes d'empreses, administracions i investigadors disposats a treballar en projectes col·laboratius

· Una oportunitat per trobar diferents respostes a un mateix repte d'innovació

· Un entorn col·laboratiu on conflueixen experteses diverses i complementàries

· Un fòrum generador d'idees innovadores així com oportunitats de finançament o d'inversió

· Un mur virtual des d'on difondre l'activitat dels usuaris de la plataforma: notícies, projectes, esdeveniments, etcètera.

Girona, ecosistema innovador

InnovaGirona neix en el marc del projecte PECT Girona, ecosistema innovador, en el qual la Universitat de Girona desenvolupa l'operació “Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors estratègics de la demarcació de Girona”, consistent en la creació d'ecosistemes que articulin de forma estable la relació entre els agents de la quàdruple hèlix i que propiciïn la transferència de coneixement i tecnologia de la Universitat a les empreses, i la cooperació empresarial. El projecte PECT identifica 10 àmbits estratègics al voltant dels quals s'han desenvolupat els Campus Sectorials: Turisme; Aigua; Alimentació i Gastronomia; Patrimoni Cultural i Natural; Salut; Robòtica; Materials Compostos; Comunicació Cultural i Corporativa; Cohesió i Compromís Social; i un de caràcter més transversal: Innovació i Tecnologia Industrial, orientat als aspectes genèrics d'innovació relacionats amb la indústria, incloent la digitalització empresarial, organització d'empresa, optimització de processos, estratègies d'internacionalització, etc.

Així doncs, el Programa de Campus Sectorials, consolidat a la Universitat de Girona, dona resposta a la tercera i quarta missió de la universitat; d'una banda, impulsa la transferència de tecnologia i coneixement cap a la societat i de l'altra, promou la presència i les actuacions significatives de la universitat en l'entorn socioeconòmic més proper, on la seva influència pot ser màxima. Al voltant de cada Campus Sectorial es desplega el conjunt de la quàdruple hèlix amb la participació de les administracions, els consorcis, les fundacions, les empreses, els actius de coneixements científico-tècnics i la societat civil. És amb la implicació d'aquesta diversitat d'agents que es construeix el veritable motor d'evolució i progrés social al voltant de cadascuna de les temàtiques sectorials.

Amb 130 membres externs dels consells assessors, 300 empreses i institucions, 140 grups de recerca i més de 700 investigadors implicats, els Campus Sectorials han centrat fins ara la seva activitat en l'organització de jornades o seminaris, en l'impuls de projectes com els d'Especialització i Competitivitat Territorial recentment concedits o en la participació en xarxes a nivell internacional que projectin l'activitat de la UdG més enllà de la demarcació de Girona.

Els Campus Sectorials, que fins ara han estat treballant en la construcció i consolidació dels ecosistemes innovadors de la demarcació de Girona, fan un pas endavant i impulsen InnovaGirona. Al final de la tardor es farà el seu llançament, acompanyat de les accions de comunicació i formació dirigides als agents que en formin part. La gestió d'aquest entorn relacional anirà a càrrec de l'equip tècnic del programa dels Campus Sectorials, en el marc de la Fundació Girona Regió del Coneixement, garantint la vessant humana d'aquesta eina virtual.