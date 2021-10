La posada en marxa del Tanatori-Crematori Àltima Gironès, el mes d'agost passat, ha suposat l'arribada d'una nova alternativa de serveis funeraris a Girona capital. A més de ser un equipament obert i accessible a tota la ciutadania, el nou centre aposta decididament per la sostenibilitat i la innovació com a eixos vertebradors de la seva activitat.

En aquest sentit, d'una banda, Àltima ha iniciat la incorporació de vehicles 100 % elèctrics de gran autonomia al seu centre gironí, amb l'objectiu d'emprar únicament aquesta energia neta en els propers tres anys. La intenció és que el 2024 tota la flota sigui 100 % elèctrica a tots els centres on l'empresa presta servei. Per altre costat, i seguint amb l'objectiu d'acompanyar i confortar les famílies en el darrer comiat, Àltima ha desenvolupat, des del centre de Girona, un nou servei pioner i innovador que aplica la tecnologia audiovisual per personalitzar amb música i imatges el darrer comiat quan s'opta per la incineració.

Una empresa funerària pionera

A Girona, Àltima disposa de cotxes elèctrics fúnebres i comercials, furgonetes per als trasllats dins els cementiris i ambulàncies de recollida. La companyia, que en aquesta província també presta servei a l’Alt Empordà i el Ripollès, ha estat la primera funerària de Catalunya a fer aquesta aposta de renovació, en línia amb el seu compromís ferm per la sostenibilitat i el medi ambient.

"Som molt conscients que cal actuar davant l'emergència climàtica, i tots els gestos que puguem fer en benefici de l'entorn i les persones són importants. És un repte que vam iniciar fa més de deu anys, amb vehicles fúnebres elèctrics d'autonomia limitada. Ara, però, és el moment de fer un pas molt més gran, amb nous models com els que tenim a Girona, que són 100 % elèctrics i de gran autonomia”, exposa Josep Ventura, director general de Serveis Funeraris d'Àltima. “Volem assumir el compromís de reduir al mínim l'impacte ambiental de la nostra activitat allà on prestem servei, en benefici de la societat i de tot l'entorn en general. Sempre mantenint la mateixa qualitat de servei cap a les famílies, sent a la vegada més sostenibles”.

Els dos models de vehicles fúnebres que Àltima té al centre de Girona funcionen exclusivament amb energia elèctrica i són els models Lumen i Atys. D'una banda, el Lumen neix de la col·laboració conjunta d'Àltima i l'empresa Bergadana, especialista en transformació de vehicles, a partir del model Nissan Leaf E+, amb una autonomia de 385 quilòmetres. De l’altra, l’Atys elèctric és un vehicle fúnebre de doble capacitat, desenvolupat a partir de la nova generació de furgonetes eVito 129 Tourer Pro elèctriques de Mercedes-Benz, amb una autonomia de 421 quilòmetres.

A Girona, Àltima també disposarà de models elèctrics d'ambulàncies de recollida -basades en el mateix model eVito 129 Tourer Pro de Mercedes-Benz-, vehicles per a trasllat dins els cementiris –desenvolupats sobre el model e-Kangoo-, i cotxes per al personal comercial –del model Zoe 80 kW de Renault-. Quan finalitzi el pla de renovació de la flota, d'aquí a tres anys, Àltima disposarà a tot Catalunya d'un total de 70 unitats elèctriques distribuïdes per les províncies de Girona, Barcelona i Tarragona, on presta servei, així com de 70 punts de recàrrega, repartits entre tota la xarxa de centres de la companyia. Quatre d'aquests punts es troben al nou tanatori-crematori de Girona, a l'aparcament exterior.

Així mateix, tenint en compte que gran part de l’energia elèctrica amb què s’abasteix la nova flota prové de fonts renovables, “l’impacte en el medi ambient que assolim amb aquest projecte és molt clar: reduïm tant les emissions de CO2 com també la contaminació acústica a totes les poblacions on operem”, exposen des de la companyia.

Personalitzar l’últim adéu al crematori

Així mateix, Àltima reforça a Girona el seu servei d'acompanyament a les famílies, en l'últim adéu al crematori. Ho fa a través de la tecnologia immersiva, que facilita un entorn més acollidor i agradable per a les persones que opten per la incineració. La projecció audiovisual es realitza a la sala on la família espera el moment de la introducció del fèretre, abans de la cremació. Una fase que resulta emocionalment bastant complicada per a les famílies, que en molts casos no desitgen presenciar. “Creiem que alternatives de personalització com aquesta poden ajudar-les a sentir-se més acompanyades i confortades fins al final", expliquen des d’Àltima.

La incineració és una tendència a l'alça al nostre país i en grans nuclis urbans com Girona. "Per això, creiem fonamental adaptar i innovar amb nous serveis que donin resposta a aquesta demanda, ja que ens adonem que les famílies agraeixen eines que els facin sentir més partícips d'aquest homenatge final, afirmen des de l'empresa. El nou servei de projeccions compta amb una acceptació molt positiva per part de les famílies, valorat amb un 10 pel 90 % de les persones usuàries. "Principalment, les famílies destaquen que presenciar aquest moment amb imatges i música els fa sentir emocionalment més bé, més acompanyades i en pau".

Per desenvolupar aquest nou servei, Àltima s'ha basat en la tecnologia coneguda com a realitat virtual immersiva, un sistema que aconsegueix recrear un entorn en 3D, en aquest cas a partir de projeccions de temàtiques com la natura -amb imatges de boscos, rius i mars -, el cel o l'univers, combinades amb música.

Sobre el Tanatori-Crematori Àltima Gironès

El primer equipament funerari d’Àltima a Girona capital es troba al carrer Can Pau Birol, 19-21, al polígon Mas Xirgu de la ciutat, i representa una nova alternativa de serveis funeraris oberta a tota la ciutadania. Integra tots els serveis en un únic edifici de dues plantes i 1.246 metres quadrats: disposa de tres sales de vetlla independents i completament equipades, un oratori multiconfessional amb capacitat per a 154 persones assegudes, un espai de cafeteria, oficines i despatxos per a l'atenció a les famílies, i servei d'incineració. L’aparcament exterior arbrat té capacitat per a 102 vehicles i incorpora 4 punts de recàrrega per a elèctrics.

El nou centre dona cobertura a tota la ciutat i els municipis propers, les 24 hores dels 365 dies de l’any, a qualsevol usuari que en pugui requerir el servei, disposi o no d’assegurança de defunció. Àltima amplia així la seva presència a la província de Girona, on compta amb tres tanatoris més ubicats a Ripoll, Figueres i Llançà.

Sobre Àltima

Àltima és el grup català capdavanter en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari i un equip humà de 400 professionals, Àltima dóna cobertura actualment a 190 poblacions de Catalunya a través de 35 tanatoris, 11 complexos crematoris i 17 cementiris. Entre els principals centres destaquen el Tanatori Ronda de Dalt, a Barcelona, ​​els tanatoris L'Hospitalet Ronda i L'Hospitalet Gran Via, el Tanatori de Sant Boi o el Tanatori de Terrassa. A les comarques gironines, Àltima presta servei a l’Alt Empordà, des dels centres de Figueres i Llançà, al Ripollès, des del tanatori de Ripoll, i des d’ara, al Gironès, amb el nou tanatori-crematori posat en marxa a la ciutat de Girona. També compta amb diversos centres a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Vallès, Bages, Alt Penedès, Baix Penedès i Alt Camp. Així mateix, Àltima realitza la gestió directa del Cementiri Comarcal Roques Blanques, un recinte de 50 hectàrees al Parc Natural de la Serra de Collserola, situat al terme municipal del Papiol (Barcelona).