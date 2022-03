El Tanatori Mémora Girona, ubicat a la carretera de Sant Feliu número 36, té com a un dels seus objectius l'excel·lència en la prestació del servei a les famílies que acomiaden un ésser estimat. L’empresa treballa per fer de cada cerimònia de comiat una cerimònia única i inoblidable perquè són conscients de la importància del procés d’acomiadar-se de persones estimades. En aquesta línia ofereix la cerimònia «El darrer comiat» per a aquelles famílies que hagin triat la incineració. Amb aquesta tipologia de comiat, el fèretre està envoltat d’una projecció d’imatges evocadores que permeten donar calidesa a aquest moment i alhora, convertir-lo en un acte emotiu que romandrà en el record. Per ara, les primeres experiències estan sent molt bones i les famílies agraeixen aquest acompanyament a través d’imatges que transmeten serenitat.

En aquesta línia, Mémora també ha desenvolupat cerimònies personalitzades i actes únics fets a la mida de la voluntat de la família, de manera que aquesta pugui escollir l’ornamentació floral, les músiques, les lectures i tot allò que permet fer un homenatge i recordar a la persona que s’estimen de manera emotiva.

En les instal·lacions de Girona, Mémora ofereix un servei integral: vetlla, cerimònia, comiat, incineració o inhumació (prop del cementiri) estalviant a les famílies la incomoditat d’haver-se de desplaçar en un moment tant complicat. L’empresa presta serveis funeraris des de fa més de 125 anys i aquest fet permet que lideri el sector i treballi colze a colze amb les famílies per procurar que, en aquests moments, no els hi manqui res. Mémora és l’únic operador que té instal·lacions pròpies en 14 municipis de la província.

La importància del comiat

Està demostrat que necessitem dir adeu per encarar després la inevitable fase del dol i aquí entra el compromís de Mémora per ajudar a les famílies més enllà del funeral. Els psicòlegs especialitats consideren que una experiència més acollidora i personalitzada ajuda a dir adéu als nostres éssers estimats. Durant el primer confinament per la pandèmia de la Covid-19 precisament aquesta mancança va afectar moltes famílies que es van veure obligades a no poder donar un comiat al seu ésser estimat i no van poder celebrar ni vetlles ni funerals. L’impacte psicològic va ser molt important perquè no s’estava acostumat a aquesta situació.

Posteriorment, un cop superat el confinament més dur, es van poder portar a terme alguns ritus de comiat per tancar el cercle i iniciar llavors la fase de dol. Pel que fa al destí de les cendres dels difunts, actualment Mémora ofereix moltes alternatives que van des de dipositar-les en un columbari, una mena de recinte com un petit nínxol que es poden trobar tant al cementiri com al mateix recinte del tanatori o bé espargir-les en terrenys que estan habilitats per aquesta funció al cementiri. La llei estableix algunes normes pel que fa a l’espargiment de les cendres al mar o la natura i des de Mémora donen l’assessorament necessari per poder tramitar aquesta última voluntat. Per exemple, cal saber que la llei no permet llançar les cendres al mar en qualsevol espai, sino que hi ha zones habilitades segons les normatives marítimes. Mémora ofereix la possibilitat d’espargir les cendres al mar en un espai homologat en un entorn natural únic: concretament al límit del Parc Natural del Montgrí i davant de les illes Medes.

Un altre dels serveis que ofereix Mémora és l’acompanyament més enllà del funeral. Aquest servei és un exemple de l’aposta que fa Mémora per la innovació amb la voluntat sempre de continuar oferint el millor servei. La seva tasca moltes vegades no acaba estrictament amb la cerimònia sinó que els seus professionals es preocupen i acompanyen a les famílies després del comiat.