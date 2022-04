En el transcurs de la celebració de l'Assemblea General Extraordinària, convocada per la Junta Directiva sortint, celebrada a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid, es va procedir a realitzar el procés electoral per triar una nova Junta Directiva. A aquesta convocatòria només s’hi va presentar una candidatura encapçalada per Agustín Elbaile, que, en estar afectat per la Covid-19, es va dirigir als presents per mitjà d'un enregistrament de 29 minuts on va exposar els eixos principals del seu programa de gestió en un projecte il·lusionant, no exempt de dificultats, però que juntament amb els membres de la nova Junta Directiva, publicitaris i publicitàries, intentaran complir amb exactitud per elevar el rang de l’Acadèmia de la Publicitat on es mereix.

El resultat de les urnes, acabat tot el procés electoral, va ser sobre 56 vots possibles: la ratificació per 50 vots favorables a la candidatura liderada per Agustín Elbaile i 6 abstencions, incloent-hi els vots favorables i delegacions del president sortint Felix Muñoz, així com el secretari general David Torrejón. La nova Junta Directiva, triada queda conformada per: AGUSTIN ELBAILE ALFONSO-president JUAN CARLOS FALANTES ESTEVEZ-vicepresident MARTA GUTIERREZ PEREZ-secretària general BARTOLOMÉ ESPADALÉ VERGÉS-Tresorer VOCALS JOSE ANGEL ABANCENS CASORRAN CELIA CAÑO GARCIA RAUL EGUIZABAL MAZA MACARENA ESTEVEZ MUÑOZ LUIS GOMEZ RODRIGUEZ FERNANDO HERRERO PEREZ EDUARDO J MEDRANO EDMUNDO MONTERO RICARDO PEREZ GALINDO DANIEL SOLANA SANCHEZ ENRIQUE YARZA LABORIA Per a més informació: Agustín Elbaile 629732012 agustinelbaile@gmail.com