Per tal que aquesta reobertura estigui resultant tot un èxit, compten amb importants descomptes de fins a un 75% en molts articles, fins aquest dimecres 8 de juny de 2022.

Alguns dels productes que més acollida estan tenint fins al moment, són el seu set de mobles de jardí ULLEHUSE perquè estalviïs un 50% respecte al seu preu habitual. Un altre imprescindible és la cadira BLOKHUS amb un 50%, les tovalloles TORSBY amb un 70% o el coixí LYNGEN amb un 67%.

Amb centenars de clients en el seu primer dia de reobertura, aquesta suposa un pas més per arribar a la remodelació completa de tots els seus Establiments. "L'acollida dels clients està essent molt bona i, a més a més, tenim la sort de comptar amb un gran equip. Ens sentim molt feliços i motivats de veure com el canvi a les nostres botigues 3.0 ja remodelades, ha agradat també als nostres clients", comenta la DistrictManager de JYSK, Pilar Almarza.

Fins al moment, la companyia danesa ha aconseguit generar més de 1000 posicions de treball, la qual cosa la converteix en un referent empresarial en plena expansió i en un gran ocupador en creixement. A més a més, el seu proper i ambició objectiu és tenir obertes un dia 300 botigues al país.

En aquest punt de venda, com a cada un d'aquests, es respira una estètica danesa i una marcada línia nòrdica d'acord amb les tendències. Si hi ha alguna cosa que té clara JYSK és que no vol perdre la seva essència escandinava, alhora que ofereix preus altament competitius.

A més dels seus quasi 3.000 punts de venda a tot el món, els clients poden adquirir els seus articles a través de la seva botiga online a JYSK.es.