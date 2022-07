Aquest estiu farà un any que va obrir portes el Tanatori-Crematori Àltima Gironès, situat al carrer Can Pau Birol, 19-21, al polígon Mas Xirgu de Girona. En tot aquest temps, el centre s'ha anat consolidant com una alternativa de qualitat a la ciutat i a tota la comarca. "Les famílies valoren per damunt de tot el tracte que els donem i el fet que els orientem amb confiança i transparència", reconeix Noelia Morales, assessora i cap de torn del Tanatori-Crematori d’Àltima Gironès. "Les persones que passen per una defunció, necessiten resoldre moltes qüestions i tràmits en poc temps, i aquí els ajudem en tot el procés. A més, intentem fer-ho amb la màxima sensibilitat, delicadesa i empatia que aquests moments requereixen, ja que som plenament conscients que emocionalment es troben en una de les situacions més complexes i dures de la vida".

Des del tanatori de Girona, Àltima s'encarrega de prestar un servei integral, des de la recollida a qualsevol punt on es produeixi la defunció, el condicionament del difunt, la vetlla i la cerimònia, fins a la incineració, ja que l'equipament disposa de forn crematori, sense haver-se de desplaçar. En cas de voler un enterrament tradicional al cementiri, l'empresa també s'ocupa de dur-lo a terme.

Per valorar la percepció de les famílies usuàries en relació al servei funerari realitzat, Àltima realitza una enquesta unes setmanes després d'haver fet el servei funerari. "Avaluem el servei prestat mitjançant un sistema oficial anomenat NPS (Net Promoter Score), que ens proporciona informació sobre el grau de satisfacció de les persones usuàries del centre. Els demanem puntuar aspectes com l'atenció rebuda, les instal·lacions o qualsevol altre aspecte relacionat amb el procés. Això ens permet seguir treballant per prestar uns serveis al més adaptats possible a les necessitats de les famílies, de qualitat, i també per detectar qualsevol aspecte de millora", concreta Noelia Morales. "Des que vam obrir portes, aquestes valoracions han estat molt positives, i hem obtingut un 9 de mitjana". En aquesta línia, algunes de les famílies usuàries que han passat pel centre en aquests mesos, com la Jessica, posen en relleu “la qualitat de les instal·lacions i del personal, molt humà. A més, l’assessora que ens va atendre ho va fer amb molta professionalitat i tacte. En aquests moments tan durs, s’agraeix molt”.

També la Lídia, que va patir una mort propera, remarca l’atenció rebuda per part del personal del centre, així com “totes les facilitats que ens van donar i tots els tràmits realitzats”.

Confortable, accessible i amb tots els serveis

Poder fer tot el procés funerari des del mateix tanatori és un dels punts que les famílies agraeixen més. I és que l'equipament d'Àltima és un espai pensat en tots els sentits per estat al servei de les famílies. D’accés fàcil i ben comunicat amb la ciutat i els municipis de l’entorn, el centre acull tres sales de vetlla amb tots els serveis (bany, guarda-roba i espai per a un refrigeri privat), un oratori multiconfessional per a 154 persones assegudes, oficines i un aparcament exterior i gratuït per als usuaris. "Les famílies destaquen el confort i la intimitat que els garanteix aquest espai, el fet que incorpori les prestacions i facilitats necessàries, com ara l’accessibilitat amb transport públic o vehicle propi, i que sigui acollidor. Tot i tractar-se d'un moment difícil, poden sentir-se com a casa", exposa Noelia Morales.

A nivell arquitectònic, el tanatori està plantejat per aprofitar la llum natural a tots els espais, i s'ha construït fent servir processos, tècniques i materials sostenibles i de baix impacte ambiental. En aquest sentit, el passat mes de maig va ser reconegut amb els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.

La necessitat de retre l’últim adeu

Després d’uns anys molt difícils per la pandèmia, en què les famílies no es van poder acomiadar com calia de l'ésser estimat, ara els tanatoris ja han recuperat la normalitat. "Tot i que a l’inici de la pandèmia calia seguir un protocol especial si el difunt tenia covid, actualment és possible condicionar el seu cos i que la família el pugui vetllar" remarca Noelia Morales. "Poder acomiadar-se'n és fonamental i emocionalment necessari per a les famílies, és part del ritual i del procés de dol que han d'elaborar".

En aquesta línia, les tasques per condicionar el difunt són un element molt important dins el cicle funerari i, també un aspecte que les famílies valoren molt. "El fet de poder dignificar el difunt i de visualitzar-lo, perquè les famílies puguin tenir-ne un record menys dolorós, les ajuda molt psicològicament."

Aquesta feina la duen a terme els tanatopractors, formats específicament per poder preparar el cos del difunt. A Àltima tot l'equip és qualificat i disposa de formació funerària, així com de gestió del dol, que els permet actuar oportunament davant situacions complexes. En aquest darrer punt, l'empresa ofereix una atenció específica, en col·laboració amb diferents experts en dol, per poder ajudar les famílies segons cada circumstància i necessitat. Des d'un telèfon 24 hores, gratuït, confidencial i anònim (900 533 264), fins a un servei especialitzat en morts traumàtiques o, fins i tot, tallers de dol. L'empresa també dedica atenció especial a les famílies que pateixen una mort gestacional, perinatal o neonatal, per tal de poder ajudar-les a gestionar aquesta pèrdua.

Les persones en dol agraeixen el tracte proper i humà d’Àltima, així com poder fer tot el procés sense haver-se de desplaçar, des d’un únic equipament modern, còmode i accessible

A l’hora de dur a terme el ritual funerari, un altre aspecte fonamental és la cerimònia, que cada cop són més participatives i personalitzades. “Perceben una tendència creixent cap a les celebracions de tipus laic, que poden incorporar elements religiosos, com oracions, però que en general permeten fer un homenatge diferent i més propi, incorporant elements com textos, projecció d’imatges de la vida del difunt, cançons que li agradaven... Són comiats amb una acollida molt positiva, perquè la família pot expressar millor les emocions i sortir-ne més reconfortada”.

Realitat immersiva per personalitzar el comiat al crematori

Des de la seva obertura, el tanatori de Girona d’Àltima compta amb un servei innovador i pioner dirigit a les famílies que opten per la cremació. Es tracta d'un sistema basat en la tecnologia de la realitat immersiva, que projecta imatges en 3D acompanyades de música en el moment en què el fèretre es troba punt de ser incinerat. "D’entrada, moltes persones són reticents a presenciar la introducció del taüt al forn, però aquesta tecnologia els facilita el tràngol, ja que els permet personalitzar aquest moment i poder-se acomiadar de l'ésser estimat, fins a l'última fase del procés".