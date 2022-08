Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, ha donat a conèixer l'establiment més responsable amb la sostenibilitat de Girona, acció emmarcada dins de la tercera edició del Moviment Banderes Verdes i el "I Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de les nostres costes".

A la campanya, a la qual han participat un total de 15.000 establiments de 144 municipis costaners d'Andalusia, Comunitat Valenciana, Catalunya i la Regió de Múrcia, 9 han estat guardonats per les seves mesures pioneres a favor del medi ambient i el seu activisme en favor de l'economia circular, sent un de Girona, l'Hotel Carmen situat a la localitat de Roses.

L'Hotel Carmen ha estat guardonat per Ecovidrio com l'establiment hostaler més responsable amb la sostenibilitat de la província de Girona destacant la seva perfecció en gestió dels residus de vidre, dels envasos lleugers, paper, cartó, fracció orgànica i oli usat. A més, han optat per la instal·lació de llums LED, sensors de mobilitat ON/*OFF o temporitzadors. Seguint amb el consum energètic, utilitzen electrodomèstics amb qualificació energètica A, empren dispositius en portes i finestres per a evitar fugides de calor o fred i han establert una regulació de la temperatura de l'aire condicionat, una decisió que a més comuniquen als clients, atorgant-los informació de sostenibilitat i fomentant la sensibilització.

*L'Índex de sostenibilitat del Baròmetre considera quatre grans palanques de la sostenibilitat en hostaleria: la gestió eficient dels residus, l'eficiència energètica, el consum responsable i el consum de l'aigua. Per a obtenir el valor de cada palanca s'ha atorgat 1 punt per cada resposta positiva i 0 punts per les negatives per a resumir la gestió en un rang entre el 0 i el 100%. Un resultat del 100% significa que totes les possibilitats de gestionar les palanques s'estan utilitzant de manera satisfactòria.

La sostenibilitat hostalera a Catalunya

En l’àmbit regional, els hostalers catalans han registrat un índex de sostenibilitat del 70,6% en aquest baròmetre, el segon més alt dels territoris analitzats, que ha comptat amb la participació de 2.176 establiments de la regió. Per províncies, els hostalers de Girona són els que han registrat un millor índex de sostenibilitat (82,5%), seguits pels hostalers de Barcelona (73,7%) i finalment Tarragona (56,4%). Quant als tipus d'establiment, els hotels són els que registrin un major índex de sostenibilitat (79,7%), seguits pels restaurants (73,5%), les cafeteries i bars (69,4%) i per altres tipologies de locals, com els locals d'oci i apostes (69,9%). En últim lloc queden els establiments d'oci nocturn, amb un 59,7%.

Amb relació a les diferents palanques de sostenibilitat analitzades a l'estudi, els hostalers catalans han destacat especialment per la gestió de residus (81%). Gràcies al compromís de la seva hostaleria, Catalunya registra el millor índex en sostenibilitat en gestió de residus de tots els territoris analitzats. D'altra banda, el 72,1% dels establiments hotelers del territori apliquen ja mesures d'estalvi i eficiència energètica. Entre les mesures preses, destaca la instal·lació de llums LED (93,4%) i l'ús de sensors de mobilitat o de temporitzadors (61,9%).

En l'àmbit del consum responsable, Catalunya encara té marge de millora. L'anàlisi de l'àmbit d'actuació de consum responsable ha tingut en compte tres àmbits concrets: l'aposta per productes de proximitat, l'adequació dels menús a aliments de temporada, i el malbaratament alimentari, tema clau de la nova Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari. En aquest sentit, només el 54,8% dels hostalers catalans assegura prendre mesures per a fomentar el consum responsable. A més, mentre que gairebé el 70% treballa per a evitar el malbaratament alimentari, tan sols el 38,1% assegura apostar per productes de temporada per a compondre els seus menús.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya. En 1997, després de l'aprovació de la Llei d'Envasos i Residus d'Envasos i l'arrencada de les seves operacions el 1998, es va convertir en l'entitat gestora d'un model de reciclatge que garanteix un servei complet i al qual tenen accés tots els ciutadans. En termes de finançament, 8.000 companyies envasadores fan possible, amb la seva aportació a través del punt verd, el sistema de reciclatge.

La tasca d’Ecovidrio destaca per garantir el reciclatge d'alta qualitat a través del contenidor, potenciar les infraestructures de contenerització i recollida, invertir en plans i recursos destinats a incrementar el reciclatge d'envasos de vidre a l'hostaleria, mobilitzar als ciutadans a través de campanyes de sensibilització i promoure la prevenció i l'ecodisseny dels envasos.

En les últimes dues dècades el sistema d’Ecovidrio ha permès el creixement exponencial de la taxa de reciclatge passant d'un 31,3% l'any 2000 al 79,8% en 2019, segons les últimes dades oficials del Ministeri per a la Transició Ecològic i Repte Demogràfic (MITERD).

El reciclatge d'envasos de vidre és un element fonamental per a contribuir al desenvolupament sostenible, fomentar la transició cap a l'economia circular i lluitar contra el canvi climàtic. A més, el reciclatge d'envasos de vidre és una activitat que dona suport al compliment de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament, redunda sobre els objectius (11) Ciutats i comunitats sostenibles, (12) Producció i consum responsables i (13) Acció pel clima.