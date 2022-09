Invertir en el moment adequat i amb el producte financer adequat i assessorat i dirigit sempre per gent de confiança. Això és el que acredita amb solvència Josep Saballs al capdavant de Saballs Gestió, empresa que porta des de 1955 protegint als clients i vetllant pel seu patrimoni. Fruit de la confiança dels clients al llarg d'aquestes dècades el negoci ha prosperat amb l'obertura de diferents oficines a les comarques gironines i gestiona actualment més de 10.000 pòlisses. Saballs Gestió no se centra només en assegurances. Els seus serveis inclouen gestionar fons d'inversió, plans de pensions, assegurances d'estalvi i inversions garantides a llarg termini, entre d'altres i més que mai en aquests moments d'incertesa econòmica. Tot sota el paraigua d'Allianz, la principal companyia europea proveïdora de fons d'inversió amb quasi 500 milions d'euros en actius gestionats. A més, s'ha proposat gestionar 9.000 milions en actius per a 2029.

- Ara és un bon moment per a invertir?

- És el moment òptim en el qual es necessita assessorament per a invertir. Venim de dues circumstàncies que han alterat els mercats financers. Un va ser la pandèmia que va tenir una caiguda molt brusca els dos primers mesos i després els mercats es van anar recuperant. Aquesta crisi primer de salut i que posteriorment va ser econòmica, va tenir poc efecte negatiu en els mercats d'una manera continuada en el temps. I quan ja estàvem una altra vegada en una situació amb rendiments positius va arribar la crisi de la guerra d'Ucraïna que aquesta sí que ha comportat una crisi global a nivell econòmic, que a dia d’avui encara estem patint.

- Amb quines conseqüències?

- Per una part té una alça de preus. Aquesta volatilitat en els mercats es trasllada també en les inversions i fa que siguin imprevisibles i moltes vegades ens trobem amb posicions de clients que gestionem que davant de rendibilitats negatives ens consulten, i els aconsellem prudència i paciencia si no necessiten fer ús dels diners, sempre és bo recordar que allò que tenim en un fons, no es consolida fins al seu rescat, tant els guanys com les pèrdues, per tant sempre és millor un període de pausa i reflexió, i deixar-se assessorar.

- Per què?

- Perquè hi ha molts imputs externs que afecten aquesta rendibilitat. La manca de matèries primeres o la manca per exemple en el sector de l'automòbil que no tenia capacitat per atendre les comandes perquè no hi havia xips. Ara ja en tornen a haver-hi, però es fabrica sobre comanda, i els lliuraments són molt dilatats. Què passà? Doncs que la gent renuncia al vehicle nou i es conforma amb el mercat de segona mà. Què ha comportat? Doncs que aquest mercat ara té un preu bombolla: menys producte i més car. Però el mateix passa amb el mercat immobiliari. Hi ha poc producte nou, la gent tira de segona mà i hi ha manca de producte.

- I davant d'aquest panorama com es convenç al client que cal invertir?

- Nosaltres el que recomanem és buscar producte financer amb poc risc. Estem en un moment d'una possible recessió. Amb Allianz tenim dues opcions clarament diferenciades: per una banda, és un producte de comercialització a nivell de l'Estat espanyol, però que té un origen a Alemanya que és l'Allianz Perspektive. El nom ja dona la idea que la perspectiva d'estalvi és a mitjà llarg termini. Té el capital i els rendiments garantits. Ens situem en una finestra en un horitzó temporal de 10 o 12 anys i vindria a ser com els productes que, antigament els estalviadors més conservadors, tenien amb els bons i les lletres del tresor que eren de gestió pública. Aquí són de gestió privada amb la marca Allianz que ens ha donat l'oportunitat de comercialitzar aquest producte a l'Estat espanyol. I només als mediadors exclusius d'Allianz. No hi tenen accés els corredors d'assegurances. Aquest producte garanteix el capital i garanteix un tipus d'interès en una participació amb beneficis de tal manera que és un producte refugi en un moment d'incertesa.

- I l'altre producte?

- És l'Allianz Fondo Vida Plus. És una assegurança de vida vinculada a diferents fons d'inversió. Tenim un ventall des d'un client més conservador a un que ja va a buscar un rendiment més immediat. Són 23 cistelles diferents, 23 fons diferents que el client pot escollir o deixar-se assessorar en aquest cas per nosaltres i hi ha la possibilitat que al llarg de l'any pot canviar de fons sense cost. Pot decidir posar en un fons determinat i quan veu que el mercat evoluciona o ja ha guanyat prou pot anar a un altre i buscar un fons més garantista sense cap cost. Ni de gestió ni fiscal. Perquè també és important el cost fiscal. En la gestió dels estalvis hi ha la rendibilitat financera...allò que em dona el fons, però també allò que m'estalvio d'impostos fent una gestió òptima dels diners.

- I hi ha assegurança de vida?

- Sí. En els dos casos. En el cas que la persona que és l'assegurat deixi de viure i hi hagi una successió, el capital i el rendiment va a la persona o persones que hagi indicat a la pòlissa. Es poden posar un o diversos beneficiaris. Això té l'avantatge que està fora de la massa herencial. No ens hem d'esperar de fer tota la gestió de l'herència del difunt sinó que la massa herencial va per una banda i l'assegurança per una altra. A vegades hi ha gent que ha de fer front a impostos i no disposa de líquid suficient per heretar. Això el que permet és gaudir d'aquest líquid, gestiones impostos i després gestiones l'herència.

- Des de quina quantitat es pot invertir en un fons?

- Tenim dues maneres de fer: Amb una aportació única d'entrada, el que es coneixia abans com a termini fixe quan els diners encara donaven alguna cosa...o tenim l'opció de pagament mensual per fer un estalvi. Quan parlem d'un pagament mensual estem parlant d'un import mínim de 30 euros. Quan fem una aportació única, estem parlant de 600 euros. A partir d'aquests imports una persona pot començar a generar el seu propi estalvi. Quan parlem del Perspektive aquest només permet ara una aportació única i és d'un mínim de 10.000 euros.

- Quin perfil de client es pot acollir als seus serveis?

- Busquem el petit i mitjà estalviador. Aquella persona que vol gestionar tot allò que és capaç de no gastar-se cada mes. Ja sabem que estem en una societat consumista i que cada vegada que sortim al carrer tenim mil oportunitats per gastar, però el que busquem és generar aquest estalvi, administrar-lo de manera segura i com a punt fort nostra destacaria la professionalitat. Estem reconeguts amb la certificació MiFid i estem inscrits en la Comissió Nacional del Mercat de Valors que ens acredita poder gestionar aquests patrimonis familiars. Sempre hi ha un sol interlocutor. Fugim de diferents interlocutors per la gestió dels patrimonis i fem la confiança del client. El client ha de saber que sempre té la mateixa persona de referència. L'estabilitat de la nostra plantilla és màxima. La majoria dels treballadors en plantilla tenen una antiguitat de 10 o més anys en l'empresa i, per tant, no hi ha aquesta rotació que tenen els nostres competidors. Un altre punt fort és el nostre horari ampli d'atenció al públic.

-Per tant, estem parlant de confiança i diàleg permanent amb el client?

- Exacte. I un contacte no només presencialment. En el nostre dia a dia disposem de poc temps lliure però disposem de canals que ens permet l'atenció digital, canal whatsapp, correu electrònic, els clients també tenen el seu propi portal per consultar les seves pròpies posicions...i nosaltres estem al darrere per atendre'ls per si tenen dubtes. El món de la gestió financera i patrimonial és complex i requereix que nosaltres ens formem any rere any amb noves certificacions i hem de traslladar-ho d'una manera entenedora. És com quan vas al metge i a part de saber la malaltia que tens vols entendre-ho. Aquesta és la nostra funció.

67 anys d’experiència en gestió asseguradora i financera a les comarques gironines, ens aporten solvència davant dels clients, que busquen professionals de confiança.