A l'hora de formalitzar una assegurança de vida hem de tenir en compte diversos aspectes que sovint desconeixem. L'equip de Saballs Gestió, avalat per una trajectòria de més de 70 anys protegint els seus clients i patrimoni, et pot ajudar i assessorar en tot el que fa referència a aquest tipus de pòlisses.

1. Quan subscric un préstec o una hipoteca estic legalment obligat/obligada a contractar una assegurança de vida ?

NO, en cap cas hi ha cap obligació legal que ho vinculi, si que és recomanable, de cara a que els nostres hereus, rebin els béns sense càrrega financera, però l’únic requeriment es basa en que els béns patrimonials hipotecats, han de portar aparellada una cobertura d’assegurança, per garantir la restitució del bé, que dóna garantia real al finançament, per tant seria una assegurança de la llar, o bé d’un local comercial, magatzem o nau industrial per exemple, en el qual caldria que constés com a beneficiària l’entitat prestatària.

2. El cobrament d’una assegurança de vida és independent de rebre una herència ?

Així és, quan una persona consta com a beneficiària d’una pòlissa d’assegurança de vida, i una vegada aporti a la entitat asseguradora la documentació sol·licitada , percebrà el capital garantit a la pòlissa per causa de mort, independentment dels hereus designats al testament, ja que preval la designació dels beneficiaris en el contracte, i la seva tramitació és totalment independent.

3. Quins impostos haig de pagar pel cobrament d’una assegurança de vida ?

El capital que es rep d’una assegurança de vida tributa per l’impost de successions i donacions, i en cap cas per IRPF quan fem la declaració de Renda, té una reducció del 100% amb el límit de 25.000 euros a Catalunya, quan el beneficiari sigui cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat del finat, si l’import excedeix de la reducció, tributarà per impost de sucessions amb el percentatge vigent a l’escalat, segons el grau de parentiu amb el difunt.

4. Una assegurança de Vida només pot cobrir la mort de l’assegurat ?

NO, hi ha cobertures complementàries incloses a les pòlisses, com ara un import per fer front a les despeses de l’enterrament del difunt o també per fer front a l’impost de successions. Voluntàriament l’assegurat també pot contractar la garantia d’invalidesa, que és un capital que percebrà ell mateix, en cas de patir per qualsevol causa, una invalidesa, bé sigui total, permanent , absoluta o Gran invalidesa, conceptes aquests que vénen determinats segons el grau o la tipologia de la mateixa.

5. Què es té en compte per determinar el preu d’una assegurança de vida ?

Els paràmetres bàsics són l’edat de l’assegurat, la professió, i el capital i les garanties que vulgui cobrir, però més enllà del que hom pot pensar, el seu cost és molt assequible, podem posar per exemple una persona que es dediqui a la docència, bé sigui d’educació infantil o primària , de 30 anys d’edat i que vulgui cobrir un capital bàsic de 100.000 €, el cost a l’any és d’aproximadament 100 €

6. Qui em pot assessorar del que necessito per tenir una cobertura adequada a les meves necessitats ?

Cal tenir un bon assessorament en matèria d’assegurances, però especialment en allò que es refereix a cobrir la nostra vida, ja que el futur dels nostres familiars més propers en cas d’una mort sobtada o inesperada, està en joc si no tenim una bona pòlissa. Per això cal cercar professionals de confiança com els mediadors d’assegurances col·legiats, aquests vetllaran per la vostra seguretat, buscant el preu òptim per poder dormir tranquil.