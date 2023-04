COVAP acaba de poner en marcha un proyecto de innovación pionero en España con el objetivo de reducir el impacto medioambiental a través de la alimentación de sus vacas.

Se trata de una iniciativa, única hasta el momento en nuestro país, mediante la cual la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches va a reducir un 30% las emisiones de metano de la cabaña de vacas productoras de leche COVAP gracias a la administración en la alimentación del ganado de un suplemento denominado Bovaer®.

Para lograr esta mejora ambiental tan solo es necesario administrar diariamente una pequeña cantidad de Bovaer® en la alimentación de las vacas lecheras.

Esta solución ha demostrado reducir las emisiones sin afectar a la producción o al bienestar de los animales, manteniendo así toda su calidad. De esta manera, los ganaderos contribuyen de un modo directo a la mejora medioambiental, produciendo de una manera más sostenible y responsable.

“Gracias a la alimentación que me proporciona COVAP para mis vacas contribuyo de manera activa al cuidado del entorno y de la Dehesa del Valle de los Pedroches. Los ganaderos estamos comprometidos desde siempre con la conservación del entorno y con este producto podemos cuantificar también la reducción de las emisiones. Creo que es muy importante que llevemos a cabo este tipo de proyectos, ya que tenemos que seguir avanzando para mejorar el medio ambiente”, comenta José Manuel Jurado, propietario de la ganadería Niño Bonito y ganadero de COVAP.

Innovación y el cuidado del medioambiente

Además de este proyecto de Innovación pionero en España, la Cooperativa lleva a cabo otras iniciativas encaminadas al cuidado del medioambiente y la reducción de la huella de carbono dentro de su estrategia, que contribuyen además a la fijación de la población y al desarrollo rural.

Destacable es su nuevo modelo energético, un ambicioso plan, único en Europa, con el que la Cooperativa, a partir de 2024, cubrirá el 100% de sus necesidades energéticas en la Industria Láctea con fuentes renovables, siendo así plenamente autosuficientes en esta materia y proporcionando al consumidor la mejor leche obtenida con energía 100% sostenible.

Otra línea de trabajo es la optimización del proceso industrial a través de un cambio en la gestión de residuos para minimizar el desperdicio y enviarlo a compostaje. Esta gestión, que permite que materiales como cartón, papel, plásticos o materia orgánica pasen de residuos a recursos, le ha llevado a posicionarse como la primera Cooperativa en España que obtiene el sello ‘Residuo Cero’ en todas sus plantas industriales.

Además, en su apuesta por la sostenibilidad medioambiental, COVAP lleva a cabo otra serie de acciones relevantes, como la utilización de envases compuestos en un 89% por materiales de origen vegetal o el cambio de uso de plástico film por uno nuevo 50% reciclado.

10 años de investigación

Bovaer® es el resultado de más de una década de investigación de la compañía DSM y ha sido ampliamente estudiado y probado a través de más de 60 publicaciones científicas revisadas y publicadas. Además, tras una rigurosa evaluación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), este suplemento ha sido reconocido como altamente eficaz y seguro.

Distintos estudios constatan que no hay cambios en la composición, procesado o valor nutricional de la leche, manteniendo la máxima calidad del producto. En un meta-análisis realizado con más de 15 ensayos se ha evaluado la eficiencia en la conversión del alimento, que no se vio afectada por el uso de Bovaer®, y tampoco se han encontrado restos en los purines ni en la orina, quedando de manifiesto que no hay ningún tipo de impacto sobre los digestores de las vacas.