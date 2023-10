El nou concessionari Renault a Girona, Intercargirona, ha presentat el Nou Renault Clio E-Tech, un dels models més destacats de la marca, que promet transformar la mobilitat urbana i la sostenibilitat.

El Nou Clio incorpora una motorització híbrida amb frenada regenerativa, la qual cosa implica un estalvi significatiu de carburant, convertint-lo en una opció respectuosa amb el medi ambient i, al mateix temps, econòmica per als seus propietaris.

Però això no és tot. El Clio E-Tech també és sinònim d'innovació i tecnologia, gràcies a la seva avançada tecnologia E-TECH de Renault, que ofereix un rendiment excepcional i una experiència de conducció única. A més, l'arrencada en silenci se suma a la comoditat i al luxe que aquest vehicle proporciona.

Per celebrar aquesta revolució d’un clàssic en la indústria automobilística, Intercargirona va presentar el Nou Clio durant la Cursa Popular del Carrer Nou de Girona, on els participants van poder observar la renovació i modernització del vehicle en persona. Tots els entusiastes d'aquest Renault urbà poden sol·licitar una prova de conducció al nou concessionari Renault a Girona per experimentar de primera mà les seves funcionalitats.

Visitant Intercargirona, pots demanar la teva oferta sense compromís i aprofitar l'oportunitat d'adquirir aquest impressionant vehicle a un preu inigualable.