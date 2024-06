Et preocupen l'estat de les teves finestres? Arriba aire fresc: FORTALESA aterra a Girona

Si estàs preocupat per l'estat de les finestres. Si el que busques és un estalvi energètic que no encareixi més la teva factura i disposar d'un bon aillament tèrmic, has de tenir present que l'estat de les finestres de casa teva són la clau per disposar d'una llar confortable, eficient i segura. Si vols complaure tots aquests desitjos estàs d'enhorabona. Un aire fresc arriba a Girona amb l'obertura de FORTALESA, una nova empresa que ofereix productes i serveis d'alta qualitat per a les llars i projectes de construcció. A FORTALESA es dediquen a proporcionar solucions innovadores i sostenibles per millorar el confort i l'eficiència energètica de les llars.

Solucions per a millorar el confort i l'estalvi energètic a la llar. / DdG

FORTALESA és el punt de venda oficial de Replus a Girona, una marca que acredita més de 35 anys d'experiència en la producció de finestres i tancaments de qualitat. Amb un ferm compromís amb el medi ambient, utilitza tecnologia d'última generació per oferir una línia avançada de finestres de PVC, finestres d'alumini, portes, sostres mòbils i fixos, cortines de vidre i cortina tècnica. Els seus productes s'adapten a les necessitats i exigències del mercat, garantint sempre durabilitat i eficiència energètica.

Logo / DdG

Saps quin és el seu producte estrella? Doncs la finestra de Triple Junta 301 que ofereix les millors prestacions i sempre al millor preu. Aquesta finestra és ideal per a aquells que busquen qualitat i detall en la decoració de la seva llar. El que li dona aquesta garantia són una sèrie de característiques com:

- Perfil exclusiu 100% alemany.

- Triple junta rígida per a una major seguretat i estanqueïtat.

- Sistema oscil·lobatent amb doble maneta i sense pòster central.

- Foliat total adaptable a tots els estils decoratius.

- Alta seguretat i vidres amb tractament per mantenir l'aïllament tèrmic.

La finestra de Triple Junta 301. / DdG

Les finestres de FOTALESA són perfectes per aquells que desitgen millorar el confort de la seva llar, reduint el consum energètic i augmentant l'aïllament tèrmic i acústic. Ara més que mai hem de prendre consciència de la necessitat d'ajudar al medi ambient amb l'estalvi energètic. Adoptar mesures a casa nostra és el primer pas que podem fer. A més, les seves solucions ajuden a reduir els temps d'amortització de la inversió gràcies a les ajudes de fons europeus.

Però a banda de finestres, a FORTALESA pots trobar també portes, sostres mòvils, cortina decorativa i cortina de vidre, i, el més important, tot a mida i fabricat en exclusivitat!

Per celebrar la seva arribada a la ciutat de Girona, us convida a la inauguració oficial de FORTALESA el pròxim 27 de juny. Aquest esdeveniment serà una oportunitat per conèixer de primera mà els seus productes i serveis, i per descobrir com poden ajudar-vos a millorar el vostre espai de vida. A FORTALESA us esperen a la inauguració per compartir amb vosaltres la seva passió per la qualitat i l'eficiència en cada projecte.

La botiga es troba situada al carrer Barcelona número 30 de Girona. El seu horari és de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 19h mentre que els dissabtes obrirà de 10h a 14h.

Si vols conéixer més detalls o bé demanar un pressupost gratuït pots fer-ho en aquest enllaç. També pots informar-te sobre tots els seus productes a les xarxes socials.