Uneix-te ara la mobilitat sostenible i condueix una moto elèctrica

Gaudir del silenci mentre es condueix amb una sensació de llibertat. Una mobilitat urbana i interurbana ràpida i eficaç. Estalviar combustible i, a la vegada, fer un exercici de compromís amb la conservació i respecte pel medi ambient. Tot això és possible conduint una moto elèctrica.

Anar amb moto elèctrica té nombrosos avantatges que han fet que cada cop més persones optin per aquest tipus de vehicle. Un dels principals beneficis és l’estalvi de combustible. Les motos elèctriques no requereixen gasolina, sinó que funcionen amb bateries recarregables, el que suposa un gran estalvi econòmic a llarg termini. Amb el cost de l’electricitat generalment més baix que el de la gasolina, el cost per quilòmetre recorregut amb una moto elèctrica és significativament menor.

El model EFUN Tiger 7 kw. / DdG

A més, les motos elèctriques són més respectuoses amb el medi ambient, ja que no emeten gasos contaminants ni CO2 durant el seu funcionament. Aquestes motos també ajuden a disminuir la contaminació acústica, ja que són molt més silencioses que les de combustió interna. Això contribueix a reduir la contaminació atmosfèrica i l'impacte ambiental, un aspecte crucial en un moment de gran preocupació pel canvi climàtic.

Un dels models EFUN pusa exposada a Camps Motor. / DdG

Camps Motor, l'històric concessionari de Girona, es converteix ara també en un centre de referència en la mobilitat elèctrica. Per aquest motiu, comercialitza la gamma de motocicletes d'Ecomobility Green World. Les motos elèctriques xineses EFUN reuneixen tots aquests valors de respecte cap al medi ambient.

Coneix alguns models

Un exemple destacat de moto elèctrica és l'EFUN Pusa 2,4 kW CATL. Aquest model ofereix una combinació excel·lent de rendiment i eficiència. Amb una potència de 2,4 kW, l'EFUN Pusa és capaç d’aconseguir una velocitat màxima suficient per als desplaçaments urbans i té una autonomia que permet realitzar desplaçaments diaris sense necessitat de recàrregues freqüents.

Una mostra de l'àmplia gamma de les motos EFUN que estan a la teva disposició. / DdG

A més, les bateries de l'EFUN Pusa són extraïbles, la qual cosa permet carregar-les còmodament a casa o a la feina.

La bateria CATL d’alta qualitat assegura una durabilitat notable i un temps de càrrega relativament curt. A més dels beneficis econòmics i ambientals, les motos elèctriques també solen ser més silencioses i requereixen menys manteniment que les motos de combustió interna. L'absència de motor de gasolina elimina la necessitat de canvis d'oli i altres manteniments regulars associats amb els motors tradicionals, el que es tradueix en un estalvi addicional en temps i diners.

L'espectacular EFUN M6. / DdG

Les motos elèctriques tenen menys peces mòbils, cosa que redueix la probabilitat d'avaries i allarga la vida útil del vehicle. La comoditat de recàrrega és un altre avantatge important.

Un transport eficient i sostenible

Adquirir i conduir algun d'aquests models és una decisió intel·ligent tant des d’un punt de vista econòmic com ecològic, proporcionant un mitjà de transport eficient, sostenible i amb un menor impacte ambiental.

La mobilitat elèctrica aporta molts beneficis per a la conservació del medi ambient. / DdG

Amb els beneficis addicionals de menor manteniment, comoditat de recàrrega i tecnologia avançada, les motos elèctriques representen una solució de mobilitat moderna i responsable.