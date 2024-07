Nou supermercat Suma al centre de Camprodon

Camprodon compta des de fa una setmana amb un nou supermercat de l'ensenya Suma. Es tracta d'un establiment situat al costat de l'Ajuntament, a la cèntrica plaça de la Vila, on ja hi havia un supermercat que ara ha estat totalment reformat i s'ha convertit en un Suma. Al capdavant del negoci continua la Remei Reixach, que va obrir el supermercat fa anys, i que ha decidit fer un canvi, optant per un supermercat franquiciat Suma. Ara, després de la reforma, ofereix una millor oferta de productes, posant un especial interès en els productes locals. Però no només això, ja que també ha millorat la bodega i l'oferta de producte fresc, especialment fruita i verdura. Es tracta d'un supermercat per donar un ampli servei no només als veïns del municipi, sinó sobretot als seus visitants, ja que Camprodon és un dels punts mes visitats de la comarca del Ripollès. I precisament per poder donar servei l'establiment obre 363 dies l'any, matí i tarda. "Perquè el negoci funcioni cal ser-hi molt, treballar molt", explica la Remei, que afegeix que sense el turisme, tot seria diferent.

El nou supermercat fa una aposta pel producte fresc, de qualitat i proximitat. / Suma

Ella va obrir el primer supermercat fa 10 anys en una altra ubicació de Camprodon, però va veure que per créixer li calia un local més gros, i va ser quan fa 7 anys es va traslladar a l'actual. Compta amb el suport de la seva filla, que la va animar a continuar amb el negoci. I té clar que cal destacar per fer front a la competència. Per això, a més d'oferir una àmplia oferta de productes locals i de fruita i verdura de qualitat, també aposta per productes que es consumeixen en determinats països i així poder atendre la demanda de veïns de diferents nacionalitats. A més, serveix a diferents restaurants que van a comprar a l'establiment.

A Catalunya Transgourmet té 102 supermercats Suma: 9 a les comarques de Girona; 15 a les de Tarragona; 67 a les de Barcelona, i 11 a les de Lleida

Transgourmet Ibèrica pertany al grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d'Europa, que forma part del grup Coop. Creada l'any 2000, l'ensenya Suma és una de les marques més reconegudes com a supermercat de proximitat per la seva atenció personalitzada i la qualitat i varietat del seu assortiment, juntament amb la importància de presentar un bon producte fresc. Els supermercats Suma aposten per oferir un servei de qualitat, fusionant la proximitat del comerç tradicional amb els avantatges dels supermercats actuals, adaptant-se a les necessitats i demandes tant dels franquiciats com dels consumidors de cada zona.

Una imatge interior del supermercat amb una gran varietat i oferta de productes. / Suma

Transgourmet Ibèrica compta amb prop de 700 supermercats franquiciats per tot Espanya sota les ensenyes Suma, Proxim i Spar. Així mateix, té 5 plataformes de distribució i destaca al sector horeca amb GM Cash, la seva ensenya de cash&carry -que comprèn 70 centres amb 28 benzineres GM Oil-, i la divisió de Food Service.