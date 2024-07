Les primeres vacances després de la mort d'un ser estimat

L'estiu sempre és una etapa on els records afloren, i encara que generalment s'associen les vacances a moments d'oci, d'alegria, a relacions amb família, amics i, sobretot, a un moment de tranquil·litat per a recuperar energies abans de reprendre el dia a dia, per a moltes famílies l'estiu també és un moment que, després d'haver viscut la pèrdua d'un ser estimat, el primer estiu està ple de records, de memòries compartides, de tornar a llocs on ja hem gaudit prèviament d'aquests mesos i aprendre a viure amb els records d'aquelles persones amb les quals, al llarg d'un temps o d'una vida, hem compartit aquest temps i aquests espais i llocs.

Hi ha llocs que identifiquem amb persones, i persones que ens traslladen a moments inesborrables. I davant un context estival com aquest, tots aquests sentiments, records i sensacions poden ser molt diferents quan s'està vivint un procés de dol.

Quan s'ha viscut la mort d'un ser estimat en els mesos o dies previs a les vacances d'estiu, és fonamental permetre's sentir i viure aquestes emocions, sense buscar la manera d'esquivar-les o dissimular-les. Les emocions sempre estan dins i no hi ha manera d'esquivar-les i és bo deixar-les sortir. Davant un context de dol, i fins i tot més en el període de les vacances d'estiu, és important buscar sense por el consol en amics, familiars o grups de suport que poden ser de gran ajuda.

Un període d'emocions trobades

L'estiu pot ser un moment on visquem emocions que ens semblin contradictòries. En un context en el qual l'entorn i les activitats pròpies de les vacances convidin a ser alegres i festives, es poden experimentar sentiments oposats.

Sovint, la pressió social per a estar alegre i relaxat en aquestes dates, s'anticipa difícil davant els sentiments propis d'un dol, com la tristesa, la nostàlgia o també la desubicació en un context on trobem a faltar una personalitat que donava sentit a un lloc o a uns moments. És important tenir en compte que la sensació d'absència pot ser encara més forta en un context on s'està envoltat de molta gent.

"El pas del temps ensenya a viure amb la pèrdua i a honrar la memòria dels quals ja no estan

Sentir i buscar moments de calma i recolliment

En tot context de dol és important permetre's experimentar i expressar les emocions pròpies de l'estat en el qual s'està, ja sigui de tristesa, d'ira, de confusió, de buit o qualsevol altra sensació. És clau no jutjar-se a un mateix per sentir d'una certa manera o per disposar d'un estat d'ànim que no encaixa amb el que s'entén que són unes vacances d'estiu, i conèixer els propis límits per a saber buscar, quan faci falta, el suport que es necessiti.

És recomanable saber trobar llocs tranquils, espais de calma, on qui visqui el dol es pugui prendre un respir i processar aquestes emocions. La naturalesa, passejos en espais calmats d'una ciutat, estar a casa si així ho demana el cos i el cap, i disposar d'aquests moments de tranquil·litat i solitud desitjada, són molt recomanables per a afrontar el dol des de la serenitat.

També és guaridor poder compartir aquests sentiments amb amics pròxims, familiars o unir-se a grups de dol on poder compartir l'experiència viscuda i escoltar les d'altres persones que estan passant o han passat per una situació similar.

El suport psicològic i emocional, un servei prioritari a Àltima

Quan el procés de dol es converteix en un problema que un no pot afrontar, i més en un context vacacional, és recomanable buscar ajuda especialitzada.

Afrontar i superar la mort d'un ser estimat és molt més suportable quan s'està envoltat de persones que entenen el context. Disposar d'un equip de psicòlegs, especialistes en dol, o assistir a grups de dol guiats per professionals ajuda a sentir-se comprès. A Àltima disposen i ofereixen els serveis d'equips especialitzats per al suport emocional i psicològic de les persones que han perdut a un ser estimat, un servei que, a més, s'ofereix de forma totalment gratuïta.

Aquest equip de psicòlegs i psicòlogues, disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i sense límit de cobertura horària, ni nombre de trucades, està a la disposició d'aquelles persones que viuen un dol per a poder-les escoltar, aconsellar, atendre i permetre que aquelles persones que viuen el dol rebin pautes que ajudin a bregar amb aquesta situació.

Un altre recurs per a poder afrontar aquest dol estival són els grups de suport on poder compartir l'experiència i escoltar les vivències d'uns altres que poden donar el suport que es necessita per a superar una pèrdua. Aquests grups de suport d'Àltima, guiats per psicòlegs que ajuden a expressar i aprendre a gestionar les emocions, són una eina clau per a poder canalitzar el dol.

Cuidar d'un mateix, la prioritat en un dol

I davant totes aquestes emocions trobades que les vacances d'estiu poden suposar per a algú que està vivint un dol, un element clau és saber cuidar-se tant física com emocionalment.

És molt important mantenir una rutina de somni adequada, alimentar-se de manera saludable i realitzar activitats que permetin viure, sense que això faci que aquelles persones que estan vivint el dol se sentin malament, moments de plaer i benestar.

Tal com afirmen des de l'equip de psicòlegs d'Àltima, tot dol es pot superar, però és un procés gradual, una situació que demana temps i que, amb calma i paciència, permet arribar a viure de nou moments d'alegria i serenitat, fins i tot durant l'estiu i les festivitats que ens recorden a les persones que ens han deixat.

A mesura que passa el temps, i atenent el duel com correspon, s'aprèn a viure amb la pèrdua i a honrar la memòria de la persona que s'ha perdut.