Inverteix en l'energia renovable del futur, a l'Empordà!
Vols formar part de la transició energètica a nivell local? Ara tens l'oportunitat d'invertir directament en la construcció de quatre molins eòlics al Baix Empordà
Eòlica Alta Anoia SLU, amb el suport de la plataforma Ecrowd de finançament participatiu, ha convocat una reunió informativa per presentar les oportunitats d'inversió local en els projectes eòlics "Pla de la Tallada I, II, III i IV". Aquestes instal·lacions, de 5,7 MW cadascuna, s'ubicaran a la Tallada d'Empordà.
La reunió informativa tindrà lloc el divendres 19 de setembre a les 19h a l’Empordanet, carretera de Marenyà, núm. 4, a la Tallada d'Empordà. Durant la sessió, s'explicarà com les persones i entitats locals poden contribuir a un futur sostenible a través de la inversió en aquests projectes de proximitat.
Les inversions es gestionaran a través d'Ecrowd, la plataforma catalana de finançament participatiu ciutadà amb llicència de la CNMV.
Per a més informació
Consulta tots els detalls, fes les teves consultes i reserva la teva inversió a la pàgina web https://mailchi.mp/participaciolocal/pladelatallada o escriu a pladelatallada@participaciolocal.cat.
Aquesta és la teva oportunitat per combatre el canvi climàtic i contribuir a la generació d'energia renovable des del teu propi municipi.
