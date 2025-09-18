ISB Industries, un gegant industrial fabricant de rodaments amb arrels sòlides i compromís amb l'esport gironí
Des dels seus inicis, el grup industrial ha apostat per enfortir els mercats locals i potenciar la col·laboració amb clients i distribuïdors
El teixit industrial de la comarca de Girona compta amb un exemple destacat d'internacionalització amb ànima local: el Grup Industrial ISB Industries, present en 96 països a través de la seva xarxa de distribució, ha sabut créixer sense perdre el vincle amb el territori i la seva gent, en aquest cas amb la reeixida i arrelada col·laboració de l'empresa gironina Debosa SL, fabricant de productes de transmisió situada a Porqueres.
Des dels seus inicis, ISB ha apostat per una estratègia clara: enfortir els mercats locals, potenciant la col·laboració amb clients i distribuïdors. Una filosofia que es reflecteix tant en el seu model de negoci com en el seu compromís social. Entre les múltiples iniciatives de responsabilitat corporativa que impulsa l'empresa, destaca el seu ferm suport a l'esport, especialment en disciplines que requereixen constància, treball en equip i esforç diari, valors que comparteix amb el món industrial.
Un dels exemples més visibles d'aquest compromís és el suport que ISB ofereix al món de la bicicleta, una activitat amb fort arrelament a les comarques gironines. La companyia no sols promou el ciclisme com a estil de vida saludable mitjançan la seva divisió esportiva ISB SPORT, sinó que aposta decididament pel talent jove amb el seu propi Equip Sub-23 Factory Team, impulsant a les noves generacions de ciclistes locals, molts d'ells amb projecció nacional i internacional.
A més, ISB ha volgut anar un pas més enllà, amb un enfocament clar cap a la igualtat d'oportunitats en l'esport, brindant suport específic al ciclisme femení, en aquest cas, esponsoritzant a dos de les corredores amb més prestigi nacional de l'equip ISB Cannondale com són Tessa Kortekas i Mónica Calderon: un àmbit que encara necessita major visibilitat i recursos per a aconseguir el seu ple potencial. Aquest impuls es concreta tant en el patrocini de corredores com en la participació activa en esdeveniments i competicions orientades a dones. Entre altres l'actual Campiona d'Espanya de Marató XCUM i sub-Campiona d'Europa 2025 Natalia Fisher.
A nivell professional, el grup també ha col·laborat com a patrocinador d'equips ciclistes i atletes d'alt nivell, integrant la seva marca en l'escamot internacional i contribuint al desenvolupament d'estructures esportives competitives.
Aquest compromís amb el ciclisme i amb el territori es materialitzarà també aquest mes de setembre, quan ISB Industries a través de la seva divisió ISB Sport, serà present en el festival Sea Otter Europe, un dels esdeveniments de referència del ciclisme a Europa, que se celebrarà a Girona del 19 al 21 de setembre. La participació en aquesta trobada consolida a ISB com un actor rellevant no sols en el pla industrial, sinó també en l'impuls de l'esport i el desenvolupament econòmic local.
Des de l'equip directiu afirmen: “Creiem en l'esport com a eina de transformació social i desenvolupament personal. Fer costat a joves talents, impulsar l'esport femení i acompanyar als equips professionals és una manera de retornar al territori part del que ens ha donat”.
Amb aquestes accions, ISB Industries no sols es consolida com un referent del sector industrial a nivell global, sinó també com una empresa compromesa amb el seu entorn, que mira al futur sense oblidar les seves arrels.
