A Girona, un ciberatac ja no és una excepció
Un sol incident pot suposar pèrdues de més de 75.000 € i la pèrdua de confiança dels clients
Amb més de vint anys d’experiència, G-SOFT-que forma part de l'agència NEORG- ha ajudat moltes empreses a protegir els seus sistemes i dades. L’especialització en desenvolupament de software empresarial a mida i en serveis de ciberseguretat els ha permès acompanyar negocis de tots els sectors en la seva transformació digital.
Fa uns anys, quan es parlava de ciberseguretat a Girona, la majoria d’empreses ho veien com un tema llunyà, propi de grans corporacions o institucions públiques. Però la realitat ha canviat de manera dràstica: avui, un de cada tres negocis de la demarcació ha patit intents d’atac informàtic. I el més preocupant és que les pimes, que representen el gruix del teixit empresarial gironí, són les més exposades i les menys preparades.
El cost mitjà d’un incident de seguretat supera els 75.000 euros. Però més enllà de la xifra, el veritable cop arriba quan l’activitat s’atura: dies sense poder facturar, equips bloquejats, dades segrestades i, sobretot, la pèrdua de confiança dels clients. En un mercat cada cop més competitiu, una reputació tacada pot significar perdre oportunitats de negoci a llarg termini.
La nova norma NIS2
Conscient de la magnitud del problema, la Unió Europea ha impulsat la norma NIS2, en vigor des de l’octubre del 2024 i actualment en procés de desplegament a Espanya aquest 2025. Aquesta normativa obliga les organitzacions a adoptar mesures de ciberseguretat més estrictes i sistemàtiques.
Quines empreses han de complir-la?
- Les mitjanes i grans empreses (més de 50 treballadors o amb una facturació superior als 10 milions d’euros).
- Les que presten serveis essencials: transport, salut, finances, telecomunicacions i serveis digitals.
La NIS2 obliga a tenir plans de prevenció, resposta i notificació d'incidents, sota l'amenaça de sancions de fins a 10 milions d'euros. Però més enllà de la multa, el veritable càstig és quedar-se aturat.
A Girona, la pregunta ja no és si una empresa rebrà un atac, sinó quan. La diferència entre perdre-ho tot o continuar operant amb normalitat dependrà del nivell de preparació. Això implica formació als equips, auditoria de vulnerabilitats, còpies de seguretat fiables, protocols de resposta ràpida i un assessorament professional constant.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- Girona - Llevant (0-4)
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona