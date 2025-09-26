Inversió estratègica a Girona: Mayela impulsa la transformació d’actius residencials
La firma catalana consolida la seva presència a la província amb noves operacions a L’Escala i Salt i una inversió acumulada superior als 13,7 milions d’euros
Mayela, firma d’inversió immobiliària amb seu a Barcelona, continua reforçant la seva aposta per Girona, un dels mercats residencials més dinàmics de Catalunya, amb la posada en marxa de dues noves operacions orientades a la reactivació i posada en valor d’actius infrautilitzats.
Aquestes inversions, que se sumen a altres ja executades a la província, consoliden Mayela com un dels operadors més actius en la transformació d’actius amb potencial de revalorització a Girona. “Girona representa un eix estratègic en l’expansió de Mayela, on es combina una demanda sòlida amb oportunitats reals de transformació d’actius en desús”, destaca Álex Jarque, CEO de la companyia.
En els darrers dos anys, Mayela ha intervingut sobre tot tipus d’actius a la província: des de promocions residencials en fase de construcció paralitzada (WIPs), solars destinats a futura edificació, edificis complets amb necessitat de reposicionament, fins a la compra selectiva de pisos individuals en ubicacions estratègiques. Les actuacions més recents s’han concentrat a L’Escala, Salt i Empuriabrava.
En conjunt, la inversió a Girona permetrà posar en circulació més de 70 habitatges, que es reintroduiran al mercat mitjançant un model d’economia circular immobiliària: adquirir, transformar i tornar a posar en ús actius paralitzats o en situació de deteriorament, generant valor econòmic, urbà i social.
Aquest creixement respon al model de negoci de Mayela, centrat en la identificació primerenca d’oportunitats distressed amb alt potencial, una gestió integral del cicle d’inversió i la maximització de retorns per als inversors mitjançant processos àgils, rigorosos i transparents.
Mayela reafirma així el seu compromís amb la regeneració del parc immobiliari en zones estratègiques del territori català.
Presència arreu d’Espanya
A més de Girona, Mayela ha dut a terme operacions en altres punts clau de l’Estat, com Eivissa, Palma de Mallorca, la Comunitat Valenciana, Tarragona i altres localitzacions, consolidant-se com a referent en la transformació d’actius residencials a nivell nacional.
Sobre Mayela
Mayela és una firma catalana d’inversió immobiliària distressed amb seu a Barcelona que ofereix accés a projectes seleccionats amb criteris rigorosos, enfocats en la transformació d’actius amb potencial de revalorització, marges sòlids i gestió experta.
La seva missió és democratitzar la inversió en actius de qualitat, combinant rendibilitat, transparència i un model d’impacte positiu en l’entorn.
