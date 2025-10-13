Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

NOMBRAMIENTO

Auren incorpora a Jorge Doval como nuevo socio para liderar reestructuraciones financieras en la división de Corporate

Con su incorporación, Auren refuerza su equipo especializado en reestructuraciones empresariales a través de Auren Reestructuraciones 360º, ampliando su capacidad para acompañar a empresas y entidades financieras en situaciones complejas

Jorge Doval, nuevo socio para liderar reestructuraciones financieras en la división de Corporate de Auren

Jorge Doval, nuevo socio para liderar reestructuraciones financieras en la división de Corporate de Auren / AUREN

Redacción

