NOMBRAMIENTO
Auren incorpora a Jorge Doval como nuevo socio para liderar reestructuraciones financieras en la división de Corporate
Con su incorporación, Auren refuerza su equipo especializado en reestructuraciones empresariales a través de Auren Reestructuraciones 360º, ampliando su capacidad para acompañar a empresas y entidades financieras en situaciones complejas
Redacción
